Панин: Сейчас люди в Крыму не счастливы, что они стали Российской Федерацией

“Я в Крыму [бывал] с 98-го года. Моя первая любовь, моя первая девушка из Ялты. Я действительно наблюдал на протяжении многих лет, что крымчане хотели в Россию. Я не знаю, я не могу ответить за всех крымчан, но вот с кем я общался… Притом они со мной общались не просто как со случайным российским актером, а мы вместе там шашлыки жарили… Но после того, как все это произошло, я, опять-таки, общался с теми же крымчанами. И мне рассказывали, как чуть ли не насильно заставляли менять паспорта… Я сейчас могу быть неточным, но я могу сказать одно точно: люди, оказывается, не все хотели в Россию. И сейчас там они не счастливы, что они стали Российской Федерацией”, – сказал Панин.

Он согласился с утверждением журналиста, что теперь крымчане получили полицейское государство.

“И у них отобрали… Как отбираются эти пляжи, как отбираются их земли, как им не разрешают… Это я сейчас не хочу голословно говорить, я просто увидел… Вот когда я с флагом кричал… Что я там кричал? Ну, я поддержал все это. А потом я увидел совсем другое. Я увидел, как на самом деле все это происходило”, – рассказал актер.

Панин подчеркнул: “всем понятно, что никакого референдума в Крыму не было.”

“Да, может быть, многие люди действительно верили в то, что сейчас придет Россия – и все изменится. Но референдум не проходит за три дня. И он, наверное, по-другому как-то проходит”, – сказал актер.

Интервью с актером Гордон записал в Испании. Оно выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – “Звезда” и “Жмурки”, а также сериал “Солдаты”.

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – “это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится”.

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

В интервью Гордону в 2020 году актер сказал, что раньше верил в российскую пропаганду, поэтому делал такие заявления об Украине. “Потом мне немножко открыли глаза. Мне стыдно, что я сказал по поводу Крыма… Блин, сейчас я пытаюсь искать умные слова. Ты же понимаешь, что я сейчас подбираю слова, чтобы меня не посадили в России? Я не поддерживаю политику [президента РФ Владимира] Путина. Я был идиотом. Я верил в то, что мне рассказывал “Первый канал”. Я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда”, – заявил тогда Панин.



Дмитрий ГОРДОН

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