 

Бывший руководитель подразделения ГСЧС наладил продажу опасных веществ, правоохранители изъяли 25 кг ртути – СБУ

12.10.2021, 16:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным спецслужбы, организаторами схемы оказались бывший руководитель одного из подразделений ГСЧС Украины и ранее судимый житель Закарпатской области.

Правоохранители изъяли у подозреваемых 25 кг ртути металлической, пистолет “Браунинг” и более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

Как отметили в СБУ, один из фигурантов задержан при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

“Одному из злоумышленников сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Максимальное наказание – лишении свободы на срок до 10 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Разочарование электората, кадровые просчеты и нерешенный вопрос справедливости. Корниенко прокомментировал падение рейтинга “Слуги народа”

17.07 / Гонтарева: Коломойский и Боголюбов хотят войти в “ПриватБанк”, чтобы за государственный счет отозвать все иски из международных судов

16.05 / Шмыгаль заявил, что министры должны лучше понимать ситуацию в регионах Украины

17.08 / Das Erste – Меркель ожидает наплыва беженцев и призывает поддержать соседей Афганистана

23.07 / Эксперт: Налоговые льготы для IT-отрасли помогут РФ сохранить талантливых программистов

03.03 / Тысячи россиянок подали заявки на главную роль в фильме на МКС

11.02 / Харьковская полиция подозревает в сутенерстве членов правозащитной организации

12.01 / В 2020 году в Украине было выполнено на 57% меньше авиарейсов, чем в 2019-м – “Украерорух”

14.09 / Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург

25.07 / ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика