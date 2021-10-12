 

ЕС призвал Россию взять ответственность за катастрофу MH17

12.10.2021, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы подчеркнули нашу полную поддержку всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности перед 298 жертвами и их близкими родственниками за сбивание рейса MH17. Мы призвали в этой связи Российскую Федерацию продолжать трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией по сбивани. рейса MH17, признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбивание рейса MH17”, – говорится в заявлении.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.03 / В минобороны Армении озвучили особенности ранений во время конфликта в Нагорном Карабахе

13.08 / ВЦИОМ определил уровень доверия россиян результатам выборов в Белоруссии

06.10 / ВОЗ: 10 процентов населения планеты, возможно, заражались коронавирусом

05.01 / Во Львове правоохранители изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн

12.10 / “Невероятно красивая”, “Тапочки зачетные”. Жанна Бадоева показала новые фото с Майорки

30.07 / В Полтавской области столкнулись поезд и грузовой трейлер, часть поездов задерживается

06.03 / Представлены новые флагманские смартфоны Meizu 18 и 18 Pro

12.09 / Захарова оценила ход интеграции РФ и Белоруссии

09.09 / Хасиды начали покидать Умань, ситуация контролируемая – Нацполиция Украины

20.07 / Претензии к стартовому столу «Байконура» возникли при установке ракеты «Союз»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика