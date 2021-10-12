 

12 октября: первый в мире “Октоберфест”, день рождения Быкова и Хмары, смерть Стругацкого

12.10.2021, 16:02, Новости дня
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Этот день в истории:

В 1810-м – в Германии прошел первый пивной фестиваль “Октоберфест”. Жители Мюнхена были приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского (в будущем король Людвиг I) и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской. В 1819 году организация и управление фестивалем были переданы городскому совету Мюнхена, который решил, что “Октоберфест” будет проводиться ежегодно;

в 1971-м – на Бродвее прошла премьера культовой рок-оперы британского композитора Эндрю Ллойд Уэббера и драматурга Тима Райса “Иисус Христос – суперзвезда”. За прошедшие почти полвека мюзикл поставили в десятках стран по всему миру, в том числе в Украине. За год до премьеры на двух винилах вышла аудио-версия рок-оперы, которая разошлась миллионными тиражами;

в 1999-м – в Сараево родился шестимиллиардный житель Земли. Мальчик Аднан родился через три минуты после полуночи в семья жителей боснийской столицы Фатимы Хелач и Ясминко Мевича. Поздравить мать новорожденного в клинику Сараево приехал тогдашний генсек ООН Кофи Аннан.

ВИДЕОВидео: ITV News / YouTube

В этот день родились:

в 1928-м – Дживан Гаспарян, армянский музыкант и композитор, мастер игры на дудуке;

в 1929-м – Ролан Быков, советский актер и режиссер, широко известен по картинам “Я шагаю по Москве”, “Большая перемена”, “По семейным обстоятельствам”, “Приключения Буратино”, “Про Красную Шапочку”, “Андрей Рублев”, “Комиссар”, “Мертвый сезон” и другим;

в 1935-м – Лучано Паваротти, выдающийся итальянский оперный певец, тенор.

в 1937-м – Степан Хмара, украинский диссидент, правозащитник, во времена СССР семь лет отсидевший за “антисоветскую агитацию и пропаганду” на Урале в лагерях для политзаключенных. Хмара трижды избирался в парламент, в том числе в Верховную Раду первого созыва, на которой была принята Декларация о государственном суверенитете и Акт провозглашения независимости Украины;

в 1968-м – Хью Джекман, австралийский актер и певец, прославился ролями в фильмах “Люди Икс”, “Кейт и Лео”, “Пароль “Рыба-меч”, “Ван Хельсинг”, “Фонтан”, “Престиж”, “Живая сталь”, “Отверженные”;

в 1973-м – Павел Гудимов, бывший гитарист украинской группы “Океан Ельзи”, арт-менеджер, фронтмен группы “Гудімов”.

В этот день умерли:

в 1991-м – Аркадий Стругацкий, советский писатель-фантаст, сценарист, переводчик. Вместе с братом Борисом написал “Трудно быть богом”, “Понедельник начинается в субботу”, “Пикник на обочине”, “Обитаемый остров” и другие произведения. Скончался в Москве в 66 лет после онкологического заболевания. По завещанию писателя, его прах был развеян над Рязанским шоссе с вертолета в присутствии шести свидетелей.

ВИДЕОВидео: Arzamas / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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