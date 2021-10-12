 

“Позволит предупредить заболеваемость”. В Ивано-Франковске каникулы в школах начнутся на неделю раньше

12.10.2021, 16:02, Новости дня
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Он отметил, что по плану каникулы должны были начаться 25 октября, но сегодня на совещании их решили перенести.

“Детки отдохнут. Также это позволит предупредить заболеваемость как COVID-19, так и сезонными болезнями”, – говорится в сообщении.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью “Голосу америки”, которое вышло 11 октября, заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Министерстве здравоохранения.

Ивано-Франковская область соответстует “желтому” уровню эпидемической опасности, сообщил Минздрав 12 октября. В области с начала эпидемии подтвердили 94 578 случаев COVID-19, умерло 2263 человека.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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