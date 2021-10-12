“Позволит предупредить заболеваемость”. В Ивано-Франковске каникулы в школах начнутся на неделю раньше

Он отметил, что по плану каникулы должны были начаться 25 октября, но сегодня на совещании их решили перенести.

“Детки отдохнут. Также это позволит предупредить заболеваемость как COVID-19, так и сезонными болезнями”, – говорится в сообщении.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью “Голосу америки”, которое вышло 11 октября, заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Министерстве здравоохранения.

Ивано-Франковская область соответстует “желтому” уровню эпидемической опасности, сообщил Минздрав 12 октября. В области с начала эпидемии подтвердили 94 578 случаев COVID-19, умерло 2263 человека.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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