В Кремле пояснили ситуацию с ростом цен в России

Рост цен на товары и услуги в России связан с ситуацией на международном рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал ухудшение прогноза Минэкономразвития по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4%. Песков пояснил, что российская экономика тесно связана с мировой и на ней также сказывается турбулентность, вызванная коронавирусным кризисом, сообщает Пятый канал.

Тем не менее, пресс-секретарь главы государства отметил, что России удалось существенно смягчить последствия мирового кризиса. По словам Дмитрия Пескова, полностью преодолеть их пока не может ни одно государство, сообщает Vse42.ru.