 

В Кремле пояснили ситуацию с ростом цен в России

12.10.2021, 15:32, Разное
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Рост цен на товары и услуги в России связан с ситуацией на международном рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал ухудшение прогноза Минэкономразвития по инфляции на 2021 год с 5,8% до 7,4%. Песков пояснил, что российская экономика тесно связана с мировой и на ней также сказывается турбулентность, вызванная коронавирусным кризисом, сообщает Пятый канал.

Тем не менее, пресс-секретарь главы государства отметил, что России удалось существенно смягчить последствия мирового кризиса. По словам Дмитрия Пескова, полностью преодолеть их пока не может ни одно государство, сообщает Vse42.ru.



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