 

Что нужно знать об экспресс-тестировании на коронавирус в Москве

12.10.2021, 15:32, Разное
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Жители Москвы могут сдать бесплатный экспресс-тест на антиген к коронавирусу в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах. Результаты известны примерно через 15 минут, что очень удобно.

При выборе мест для экспресс-тестирования учитывались несколько параметров: высокая проходимость, удобство для жителей и рассредоточенность по городу. В настоящий момент охватывается большинство округов столицы.

Благодаря экспресс-тестированию можно прервать цепочку распространения коронавируса на раннем этапе. Такая диагностика очень важна, поскольку состояние человека из-за инфекции может ухудшиться быстро, и он нуждается в своевременном лечении.

Экспресс-тестирование могут пройти все желающие, даже дети. Необходимо взять лишь паспорт или свидетельство о рождении.

Если при тестировании получен положительный результат, специалисты попросят зайти пациента в кабинет, в котором медработник проведет ПЦР-тест. До получения результатов ПЦР-теста гражданам с подозрением на ковид рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, за все время в Москве было выявлено свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида почти 30 тысяч человек. За последние сутки в столице инфекцию обнаружили у 4 699 граждан. Умерли 70 пациентов.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в Москве утвержден новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на коронавирус. Он начал действовать с 1 октября 2021 года.



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