 

Путин призвал депутатов уделить внимание проблемам здравоохранения и образования

12.10.2021, 15:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОсобое внимание депутаты должны уделять решению острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья и экологии, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

Глава государства подчеркнул, что «решение этих и многих-многих других задач в огромной степени зависит от эффективности деятельности Государственной думы – высшего представительного органа власти страны», передает ТАСС.

Кроме того, Путин призвал снять оставшиеся барьеры для малого бизнеса в России. «Конечно, базовая задача – это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны. Дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей. Снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей», – передает его слова РИА Новости.

Во вторник проходит первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.



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