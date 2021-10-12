 

Мужчина в камуфляже открыл под Киевом стрельбу по людям

12.10.2021, 15:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНеизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, в результате 27-летний мужчина был ранен в ногу, информирует полиция.

В сообщении областной полиции в Facebook говорится, что «полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства стрельбы в селе Софиевская Борщаговка», там «неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека и ранил его в ногу».

Уточняется, что в момент стрельбы рядом находились также женщина с ребенком.

Инцидент произошел в 07.45 (время совпадает с московским), когда мужчина с супругой и дочкой садились в автомобиль, который также получил повреждения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В данный момент полицейские устанавливают, «из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы».

Напомним, в конце сентября на Украине начали спецоперацию против открывшего огонь на улице мужчины. До этого в Киеве произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, ранения получили двое полицейских.



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