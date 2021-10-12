 

Диетолог Круглова опровергла мифы об изменении скорости метаболизма

12.10.2021, 15:26, Разное
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Диетолог Наталья Круглова в рамках интервью развеяла популярные мифы, касающиеся изменения скорости обмена веществ. Многие жалуются на плохой метаболизм и невозможность похудеть, на самом деле все не так просто, как кажется.
Осенью у людей появляется тяга к сладкому, которое запивается чаем или же кофе. Как следствие, человек набирает лишний вес. Первый миф заключается в том, что некоторые продукты способны ускорить обмен веществ. Сам метаболизм является сложным биохимическим процессом, которые касается не только еды, но и кровообращения, а также дыхания. По словам Кругловой, не существует продуктов, ускоряющих метаболизм.

В последнее время многие советуют пить как можно больше воды или же зеленого чая, чтобы вылечить все болезни. Результаты проведенных научных работ показывают, что люди, употребляющие много жидкости, в сутки съедают на 20 калорий меньше. Такой показатель никак не отразится на обменном процессе. То же самое касается чая.

Считается, что метаболизм ускоряют строгие диеты. Если в течение длительного времени придерживаться их, то обменные процессы и вовсе замедлятся. В дальнейшем человеку будет очень тяжело перестроиться.

Скорость метаболизма является постоянной величиной. Когда человек активно занимается спортом, имеет хорошо развитую мышечную ткань, скорость обменных процессов повышается. На метаболизм никак не влияет обилие сна, но недостаток скажется на нем, пишет портал «Слово и дело».



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