 

РФ должна освободить всех незаконно удерживаемых украинцев – заявление ЕС

12.10.2021, 15:08, Новости дня
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“Мы призвали Россию предоставить международным организациям и правозащитникам беспрепятственный доступ к районам, которые пока не находятся под контролем Украины, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право. В этом контексте мы призвали к немедленному освобождению всех незаконно удерживаемых и заключенных на Крымском полуострове и в России, включая крымскотатарских активистов”, – говорится в заявлении.

В ЕС осудили продолжающиеся преследования крымских татар российскими властями.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН 22 сентября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации незаконно удерживают около 450 украинцев.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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