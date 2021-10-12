 

В Украине начался конкурс рабочих профессий WorldSkills

12.10.2021, 15:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Участники демонстрируют свои практические навыки за установленное время. Также их ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы. Школьники 8-х и 9-х классов в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге в октябре смогут принять участие в профориентационной программе Steel Craft и попробовать себя в рабочей профессии.

Преподаватели заведений профессионально-технического образования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях “Метинвеста”, который выступает генеральным партнером конкурса с момента его основания в 2016 году. Также педагоги будут принимать участие в профильных конференциях.

Гендиректор “Метинвеста” Юрий Рыженков рассказал, что группа компаний последовательно занимается реформой технического образования в стране и за 15 лет работы вложила в сферу образования уже 180 млн грн.

“Сегодня Worldskills Ukraine – не просто конкурс профессионального мастерства, это еще и отличная возможность для всех, кто хочет развиваться в профессии, найти работу, построить карьеру в лучших компаниях страны. Будущее украинской промышленности – за теми, кто сегодня только делает первые шаги в профессии… Именно поэтому группа “Метинвест” поддерживает многие образовательные проекты для молодежи… Мы стремимся как можно раньше выявлять потенциал молодых специалистов и дать им возможность развиваться. Именно поэтому выступает генеральным партнером Worldskills Ukraine”, – отметил он.

фотогалерея
(1 из 13)

 
 


Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net


Фото: unian.net

Контекст:

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте от 18 до 22 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 15 тыс. человек

17.02 / Путин призвал депутатов «не просто ругаться друг с другом»

08.10 / Нардепа Полякова обнаружили мертвым – Разумков

15.12 / Хакеры получили доступ к данным о вакцине от Moderna

29.06 / Уголовное дело возбудили после вспышки коронавируса в детском лагере в Туве

15.05 / Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса

10.10 / Парламент Кыргызстана не утвердил чрезвычайное положение в Бишкеке. СМИ пишут о блокпостах на улицах

30.06 / В британском соборе появилась «Тайная вечеря» с чернокожим Иисусом

23.05 / “Вы – герои”. Зеленский поздравил украинских паралимпийцев с победами на чемпионате Европы

31.03 / Fox News – иглы и наркотики в парке и не только — бездомные потеснили жителей Сиэтла из привычных им мест отдыха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика