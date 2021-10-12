В Украине начался конкурс рабочих профессий WorldSkills

Участники демонстрируют свои практические навыки за установленное время. Также их ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы. Школьники 8-х и 9-х классов в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге в октябре смогут принять участие в профориентационной программе Steel Craft и попробовать себя в рабочей профессии.

Преподаватели заведений профессионально-технического образования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях “Метинвеста”, который выступает генеральным партнером конкурса с момента его основания в 2016 году. Также педагоги будут принимать участие в профильных конференциях.

Гендиректор “Метинвеста” Юрий Рыженков рассказал, что группа компаний последовательно занимается реформой технического образования в стране и за 15 лет работы вложила в сферу образования уже 180 млн грн.

“Сегодня Worldskills Ukraine – не просто конкурс профессионального мастерства, это еще и отличная возможность для всех, кто хочет развиваться в профессии, найти работу, построить карьеру в лучших компаниях страны. Будущее украинской промышленности – за теми, кто сегодня только делает первые шаги в профессии… Именно поэтому группа “Метинвест” поддерживает многие образовательные проекты для молодежи… Мы стремимся как можно раньше выявлять потенциал молодых специалистов и дать им возможность развиваться. Именно поэтому выступает генеральным партнером Worldskills Ukraine”, – отметил он.

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Фото: unian.net



Фото: unian.net



Фото: unian.net



Фото: unian.net



Фото: unian.net



Фото: unian.net



Фото: unian.net



Фото: unian.net



Фото: unian.net



Фото: unian.net



Фото: unian.net



Фото: unian.net



Фото: unian.net

Контекст:

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте от 18 до 22 лет.

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