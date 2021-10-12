 

12 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

12.10.2021, 15:08, Новости дня
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Сегодня во многих странах отмечают Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day), который проводится ежегодно  с 1996 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Артрит – это воспалительные заболевания суставов. Различают моноартрит (если воспаление возникает в одном суставе) и полиартрит (если одновременно охватывает несколько суставов). Артрит может быть основным заболеванием или проявлением другого (например, острой ревматической лихорадки).

Основные цель этого дня – привлечение внимания широкой аудитории к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности населения об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей, пациентов и общественности для решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации пациентов с этим заболеванием.

В православной традиции сегодня именины у Петронии, Кириака, Каздоя, Иоанна (Ивана), Дада, Гуделия, Гаведдая и Феофана. В католической – у Евстрахия, Киприана, Максимилиана, Феликса и Эдвина.

Согласно народным приметам:

Если этой ночью небо звездное, скорее всего, осень будет сухой;
Если сегодня будет гром – это к бесснежной зиме;
Если поздно вечером или ночью появится туман – заморозков не будет;
Первый мороз наступит поздно – к мягкой зиме с переменчивой погодой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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