 

“Я так скучаю по тебе, папа”. Грег Чапкис показал могилу отцу, похороненного на Байковом кладбище

12.10.2021, 15:08, Новости дня
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Также Грег Чапкис посетил могилу отца, который похоронен на Байковом кладбище. Об этом Грег Чапкис сообщил в Instagram, разместив фото, сделанное на кладбище. 

“Почти год назад ты сидел рядом со мной на шоу “Танцы со звездами”, и я был так счастлив, папа. Теперь тебя нет с нами, но я вернулся, чтобы продолжить созданное тобой наследие семьи Чапкис. Я так скучаю по тебе, папа, я знаю, что ты здесь, рядом со мной на каждом этапе пути, и я не собираюсь тебя подводить”, – написал Грег Чапкис.

Фото: gregchapkis / Instagram
Контекст:

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Он окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса. 

Хореограф был судьей шоу “Танцы со звездами” на “1+1” четыре сезона. В предпоследнем сезоне (2020) Чапкис оценивал выступления участников в статусе приглашенного судьи.  Чапкис – отец двоих детей: Лилии (1958) и Грега (1979). У него есть две внучки, два внука и правнучка.

Григорий Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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