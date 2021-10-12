Артем Костырко о дистанционном электронном голосовании

Руководитель Технической группы разработчиков правительства Москвы ответил на запрос «Новой газеты».

В связи с нашими публикациями о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) «Секретные фэйлы» и «Боты с правом решающего голоса» мы направляли большой список вопросов в адрес Артема Костырко, начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы, руководившего Технической группой разработчиков электронного голосования. Публикуем вопросы и ответы на них, с краткими комментариями лиц, которых упоминает Артем Костырко в своих ответах.

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ) Артём Костырко. Фото: РИА Новости

Вопрос 1а: Правда ли, что как минимум с 11.00 до 18.00 17 сентября на мониторы в демонстрационном зале Общественного центра наблюдения ДЭГ на Краснопресненской набережной выводились данные, публично доступные в интернете на сайте observer.mos.ru?

Ответ: Из формулировки вопроса непонятно, какие именно мониторы имеются в виду. На части мониторов действительно все дни голосования выводилась информация портала observer.mos.ru.

Вопрос 1б: Правда ли, что эти данные не соответствовали данным ноды наблюдателя? Какие данные — observer.mos.ru, данные ноды наблюдателя или какие-то другие — соответствовали реальному ходу голосования?

Ответ: Нода наблюдателя, observer.mos.ru представляют данные из блокчейн.

На старте голосования обзервер испытывал высокую нагрузку вследствие многочисленных DDoS-атак, из-за чего возникли небольшие задержки в обработке информации и публикации статистических данных в обзервере.

Запись голосов в блокчейне при этом шла без сбоев, в чем могли убедиться все технические специалисты, подключенные к ноде наблюдателя. Также в УИК ДЭГ стояли принтеры, которые в режиме реального времени печатали голоса и выданные бюллетени, что свидетельствовало о корректной работе системы.

КОММЕНТАРИЙ ИЛЬИ СУХОРУКОВА, НАБЛЮДАТЕЛЯ НА УИККОММЕНТАРИЙ АННЫ ЛОБОНОК, ЧЛЕНА УИК ДЭГ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

Вопрос 1в: Правда ли, что на ноде наблюдателя было невозможно видеть отдельные записи, производимые в блокочейне, а можно было видеть только суммарные параметры, такие, например, как явка?

Ответ: Это не соответствует действительности. В инструкции пользователя ноды представлены все типы запросов по всем типам транзакций. Данная информация известна технической [рабочей] группе с 2019 года и перед голосованием была еще раз выложена для удобства в общий чат технической группы в телеграме.

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСАНДРА ИСАВНИНАКОММЕНТАРИЙ ВИКТОРА ТОЛСТОГУЗОВА

Вопросы 1г, д, е: На каком основании между 11.00 и 12.00 17 сентября председатель УИК Юрий Павлов препятствовал доступу Николая Колосова к ноде наблюдателя? Какое лицо (ФИО, должность) препятствовало ПСГ УИК ДЭГ Николаю Колосову копировать цифры с ноды наблюдателя? Какое лицо (ФИО, должность) разрешило ПСГ УИК ДЭГ Николаю Колосову копировать цифры с ноды наблюдателя?

Ответ: Эти подвопросы не относятся к моей компетенции.

Вопрос 1ж: Была ли у ноды возможность непрерывно отображать данные в режиме реального времени автоматически, а не по команде, вводимой вручную с клавиатуры?

Ответ: Из формулировки вопроса непонятно, какие данные имеются в виду. Нода наблюдателя — это запросно-ответная система. Любой запрос можно сделать циклическим.

— Можете ли вы представить доказательства опечатывания ящиков, в которые поступали распечатываемые на бумаге подтверждения поступления электронного бюллетеня?

Ответ: По вопросу опечатывания ящиков нужно обратиться в соответствующие электронные УИК. Наблюдал эту процедуру и при начале голосования, и в ходе голосования при опорожнении накопителей в хранилище.

Вопросы 1з-и: Как звали лицо, сообщившее Николаю Колосову, что нода после 20.00 «залочена», но ее можно разблокировать? Как звали лицо, которое сообщило Николаю Колосову, что доступ к ноде закрыт по требованию «сотрудников ФСБ»?

Ответ: Эти подвопросы не относятся к моей компетенции.

Вопросы 2–10: Укажите, пожалуйста, нормативный правовой акт, на основании которого доступ наблюдателей к наблюдению на ДЭГ после 20.00 в последний день голосования должен быть прекращен.

—Укажите, пожалуйста, какие в ФЗ-67 предусмотрены основания для прекращения доступа наблюдателей к извлечению и подсчету голосов, составлению итогового протокола.

—Укажите, пожалуйста, нормативный правовой акт, который регламентирует порядок участия ФСБ в организации голосования, полномочия и компетенции ФСБ в части регулирования процесса наблюдения за выборами.

— Назовите, пожалуйста, членов УИК ДЭГ, которые лично проверили правильность подсчета голосов по 202-му округу перед подписанием протоколов.

— Опишите, пожалуйста, метод подсчета, которым пользовались члены УИК для проверки правильности результатов ДЭГ.

— Укажите, пожалуйста, с какого компьютера (расположение с точностью до помещения, организация-владелец, инвентарный номер) был распечатан итоговый протокол УИК ДЭГ по 202-му одномандатному округу.

— Укажите, пожалуйста, лицо, которое составило итоговый протокол УИК ДЭГ по 202-му одномандатному округу.

— Укажите, пожалуйста, лицо, которое распечатало итоговый протокол УИК ДЭГ по 202-му одномандатному округу.

— В какое время были подписаны итоговый протокол по одномандатным округам?

Ответ: Эти вопросы также не относятся к моей компетенции.

Фото: РИА Новости

Вопрос 11: Какую должность занимает в ДИТ сотрудник по фамилии Бороденков? Каковы были его обязанности в проекте ДЭГ?

Ответ: Данный вопрос не относится к моей компетенции.

Дополнительно сообщаю, что, рассматривая вопросы применения ст. 40 Закона о СМИ, пленум Верховного суда РФ указал на ряд федеральных законов, предусматривающих специальную охрану тайны, в том числе на Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (п. 15 постановления от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»). Кроме того, как отметили судьи, иные основания, исключающие возможность представления информации о деятельности органов, организаций, общественных объединений, должностных лиц (в том числе по запросам редакций средств массовой информации), могут быть предусмотрены и другими федеральными законами, например, п. 4 ст. 86 ТК РФ.

Вопросы 12–13: Вами были представлены общественности графики с указанием почасового распределения количества бюллетеней, которые были впоследствии переголосованы. Из этого следует, что вам известен список конкретных переголосованных бюллетеней.

Просим вас указать, в каких строках дампа sql c observer.mos.ru содержатся голоса, подвергшиеся переголосованию.

Ответ: Блокчейн обеспечивает хранение транзакций дистанционного электронного голосования. Без понимания этого ключевого принципа работы онлайн-голосования нельзя ответить на этот вопрос. Иными словами, невозможно измерять вес предмета в нотах, а не в килограммах.

Вопрос 14: Просим вас описать метод, с помощью которого из дампа sql c observer.mos.ru можно получить список всех голосов, подвергшихся переголосованию.

Ответ: Если бы можно было реализовать предлагаемую автором этого вопроса процедуру, то анонимность и тайна голосования были бы нарушены. Но сделать этого нельзя. Документ, описывающий процедуру переголосования без нарушения тайны и анонимности голосования, был доведен до технической рабочей группы, в которую входи, в том числе, Александр Исавнин — коллега господина Заякина.

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Вопрос 15: Просим вас указать страницу технической документации московской системы ДЭГ, на которой описан этот метод.

Ответ: Технический документ также был доведен до технической рабочей группы, в которую входит Александр Исавнин — коллега господина Заякина.

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСАНДРА ИСАВНИНАКОММЕНТАРИЙ ВИКТОРА ТОЛСТОГУЗОВА

Вопросы 16–17: Просим вас указать на нормативный правовой акт, которым эта процедура предписана. Если эта процедура не была предписана нормативным актом, просим объяснить, как это сочетается с императивностью регулирования в публичном праве.

Ответ: Ответы на эти вопросы можно найти в нормативных документах. Смотрите п. 11.6.5 постановления ЦИК РФ от 20.07.2021 № 26/225-8 «О Порядке дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года».

ОТ РЕДАКЦИИ

Процитированный Артемом Костырко п. 11.6.5 гласит:

«Участник ДЭГ может осуществить волеизъявление по всем доступным для него бюллетеням в любой момент времени до завершения времени дистанционного электронного голосования.

С использованием средств СПО ДЭГ Москвы участник ДЭГ в ходе текущей сессии анонимизации может вернуться к бюллетеню, по которому им не был сделан выбор.

Не ранее чем через три часа с момента получения доступа к бюллетеням в течение календарного дня голосования, а 19 сентября 2021 года — до 20.00 по московскому времени, участник ДЭГ может начать новую сессию анонимизации, выполнив действия, указанные в пунктах 11.6.1–11.6.4 Порядка, и получить доступ к бюллетеням.

Волеизъявлением участника ДЭГ считается последний по времени сделанный им выбор».

Вопросы 18–19. Просим вас представить нам программное обеспечение, которое выявляло переголосованные бюллетени в ходе обработки голосов

Проcим вас представить результат вашей обработки дампа sql этими программными средствами

Ответ: Эти вопросы не относятся к моей компетенции

Вопрос 20: Просим вас сообщить, какое лицо (ФИО, должность) и по чьему распоряжению запускало программную обработку голосов с целью выявления переголосованных бюллетеней

Ответ: В автоматизированных информационных системах запрограммированные процедуры выполняются автоматически. Без понимания этого принципа нельзя ответить на этот вопрос.

Следует отметить, что программные коды, в частности, код смарт-контракта блокчейн-сети, опубликованы в открытом доступе.

Вопрос 21: Просим вас сообщить полный список лиц, которые с 17 по 20 сентября имели доступ к компьютерам, на которых хранились сведения о проголосованных электронных бюллетенях, с указанием прав доступа каждого лица и пояснением, кто из этих лиц являлся членами УИК/ТИК ДЭГ.

Ответ: Вопрос не относится к моей компетенции.

Вопрос 22: Просим вас сообщить, совершается ли второй раз трансакция «выдача бюллетеня» при переголосовании, записывается ли она в базу данных. Имеется ли у вас рациональное объяснение (хотя бы в виде гипотезы) резкому росту голосования за провластных кандидатов с утра в воскресенье к «обеденному перерыву», данные о которых опубликовал Максим Гонгальский?

Ответ: Все транзакции сохраняются в блокчейн-сети.

Для выдвижения гипотезы относительно открытых опубликованных данных ДЭГ предлагаю рассмотреть отчет Технической группы, размещенный на сайте Общественной палаты Москвы.

Вопрос 23: Имеется ли у вас рациональное объяснение (хотя бы в виде гипотезы) массовому переголосованию против оппозиционных кандидатов в контексте того, что переголосование было задумано, в частности, как мера против административного принуждения к голосованию за провластных кандидатов?

Ответ: Определить переголосование против каких-либо кандидатов — это значит нарушить тайну голосования и определить от кого и куда «ушел» голос. Более того, это противоречит самой сути переголосования.

Такое суждение относится скорее к фантазиям, а не к гипотезам, и не имеет отношения к ДЭГ.

Вопрос 24–25: Мы опубликовали интервью Юлии Латыниной с Петром Жижиным о его расследовании. Дата-отдел «Новой газеты» произвел сличение:

(а) голосов, расшифрованных организаторами голосования и отраженных в дампе по состоянию 07.30 20 сентября;

(б) голосов, расшифрованных Петром Жижиным по зашифрованной части дампа по состоянию на 20 сентября;

(в) голосов, переданных вами экспертам в файлах bch1.csv-bch4.csv,

и пришел к выводу, что во всех трех источниках количество голосов не совпадает друг с другом.

Могли бы вы пояснить, почему это происходит? Если вам известна ошибка в вычислениях Петра Жижина, которая приводит его к неверной расшифровке дампа, могли бы вы сообщить, в чем она?

Ответ: Не знаком с методологией подсчета «голосов», проведенного названными выше исследователями, соответственно, не могу ответить на этот вопрос.

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