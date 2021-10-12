Как миксовать осеннюю одежду и сочетать ее с аксессуарами: лучшие стилистические приемы и модные советы

Большой проблемой современных женщин является желание купить как можно больше одежды. Отсюда происходит страсть к сезонным распродажам, во время которых вы кладете в корзину спорные покупки. В конце концов, ваш гардероб будет укомплектован вещами, которые по большому счету не сочетаются друг с другом.

Создание базового гардероба

Предлагаем вам подходить к составлению базового гардероба с умом. Поместите туда серый клетчатый пиджак, черные брюки, белую рубашку, подходящие джинсы, качественные футболки и водолазку для прохладной погоды. Венчать все это великолепие будет универсальная обувь: кроссовки, лоферы или ботильоны.

Джинсы, как палочка-выручалочка

Если вы сомневаетесь, что бежевые брюки подойдут к тому жакету, замените их светло-синими джинсами. Благородный деним выручит вас всегда. Джинсы – это та вещь, которая идеально сочетается с футболками, рубашками, принтованными блузами, пиджаками, куртками, пальто и любой обувью.

Больше черного

Не бойтесь составлять монохромные луки, даже если речь идет о черном цвете. Пусть в вашем сознании черный станет не синонимом мрачности, а синонимом стиля. Обратите внимание на то, что признанные гуру моды с большой охотой носят одежду черного цвета. Чем больше черных элементов будет в вашем гардеробе, тем меньше времени выбудете тратить на поиски идеальной пары.

Ставка на яркую обувь

А вот обувь лучше покупать более яркую. Осенью это могут быть ботильоны или ботинки на шнуровке винных, бежевых или коричневых оттенков. Обращайте внимание на изделия из текстурированной кожи или с анималистической отделкой. Обувь такого плана способна “вытянуть” даже самый пресный образ.

Брючный костюм в полоску

Базовый гардероб современной женщины не может обойтись без хорошего брючного костюма. Стильная “двойка” не имеет проблем с комплектацией. Для составления стильного аутфита подойдет светлая рубашка, принтованная шелковая блуза, и даже простая футболка.

Смешение текстур

Довольно интересным приемом, который в полной мере раскрывает свои козыри осенью, является принцип смешения текстур. Вы можете смешивать между собой трикотажную одежду с разными рисунками, кожу и грубую шерсть, деним и атлас. Сочетания текстур позволят вам зарекомендовать себя, как гуру уличного стиля.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Блейзер решает

Пиджак прямого кроя может стать еще одной палочкой-выручалочкой в вашем гардеробе. Носить блейзер можно с чем угодно: с шелковыми юбками, с элементами спортивного стиля, с трикотажным платьем и с джинсами. В этом сезоне обратите внимание на пиджак в клетку, в полоску или с принтом “гусиная лапка”.

Скажите “да” одежде с животным принтом

Если до сих пор в вашем гардеробе нет одежды с анималистическим принтом, настало время исправить ситуцию. Рубашка с зебровым принтом идеально вписывается в концепцию бело-черного образа, а “леопард” хорошо дополнит черные или коричневые вещи. Анималистика позволит вам выделиться из толпы и не будет выглядеть вульгарно.

Спортивный костюм, как символ стиля

Конечно, вы можете отправиться на прогулку осенним днем в джинсах и пальто. Однако будет лучше, если вы наденете под классическое пальто прямого кроя джоггеры, кроссовки, футболку и худи. В сочетании с благородной шерстью спортивная одежда выглядит роскошно и презентабельно.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Леггинсы вместо черных брюк

Если этой осенью вы хотите привнести в образ чуть больше неформальности, тогда замените классические черные брюки на леггинсы. Только следите за тем, чтобы верх образа был достаточно объемным и длинным. Рубашка, свитер или куртка должны закрывать верхнюю часть бедер.

Яркое пятно

Заскучали от засилья тусклых базовых расцветок? Тогда введите в образ один яркий элемент. Красный шарф, оранжевая шапка или водолазка оттенка фуксия могут стать центром вашего образа, но только в том случае, если остальная одежда будет подобрана в нейтральных серых или бежевых оттенках.

Интересные сумки

Верхняя одежда может заиграть новыми красками, если использовать в качестве аксессуара интересную яркую сумку. Этой осенью вы можете носить цветные сумки небольших размеров – те, которые раньше носили исключительно в летнее время. Приветствуются аксессуары на цепочке, необычная форма и принт.