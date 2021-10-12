Арестованный в Болгарии российский учёный пытался похитить секрет фаршированного болгарского перца

Болгарская контрразведка обнародовала характер материалов, которые пытался вывезти российский учёный-оружейник Сергей Зоненко. При аресте в его автомобиле обнаружили секретный рецепт болгарского блюда «чушка бюрек».

Чушка бюрек представляет собой болгарский перец, фаршированный брынзой, запечённый и обжаренный в панировочных сухарях. Секрет приготовления начинки, а также состав специй, добавляемых в панировку, охраняются специальным законом как государственная тайна. В прошлом иностранцы не раз пытались вывезти рецепт, однако эти попытки никогда не были успешными. Именно поэтому адвокат учёного считает его арест провокацией.

«Господин Зоненко давно живёт в Болгарии. Он никогда не имел доступа к кулинарным секретам страны, кроме того, он прекрасно знает, какими проблемами грозит попытка их украсть. Полагаю, блокнот с рецептом чушка бюрек ему подбросили спецслужбы. Пока не знаю, с какой целью», – заявил Ставр Годинович, адвокат арестованного.

Сергей Зоненко – известный специалист по кумулятивным боеприпасам. В его послужном списке – несколько открытий в области физики взрыва и множество разработок взрывных устройств. В последнее время он работал на болгарскую оружейную компанию «Арсенал». На прошлой неделе его вместе с женой и сыном задержали при попытке выезда в Грецию через КПП «Кулата – Промахон». Блокнот с секретным рецептом нашли под запасным колесом его машины.

МИД России потребовал немедленного освобождения Сергея Зоненко. Если это не будет сделано, Мария Захарова опубликует в Instagram рецепт чушка бюрек, ранее добытый российской разведкой.

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