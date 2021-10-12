Максим Шугалей рекомендовал Мозамбику развивать отношения с Россией

Африканская страна Мозамбик не справляется с растущей террористической угрозой. Об этом в интервью африканским СМИ заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

По словам социолога, несмотря на усилия мозамбикского руководства, террористическая угроза в стране остается на высоком уровне. Приглашение ЧВК из ЮАР DAG не дало необходимого результата – террористы продолжают удерживать под контролем поселения на севере страны.

Ранее для борьбы с радикалами приглашали российских специалистов из «ЧВК Вагнера». Россияне в сжатые сроки освободили занимаемые террористами территории, стабилизировали положение в стране и обеспечили безопасное проведение президентских выборов. Однако выполнив свою задачу, они покинули страну. После ухода русских террористы вновь подняли голову.

В сложившейся ситуации, когда террористическая угроза нарастает, следует обратиться за помощью к проверенным партнерам, способным помочь в преодолении кризиса.