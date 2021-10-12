Мурашко заявил об отсутствии у молодежи «страховки» от коронавируса
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Молодость больше не гарантирует защиту от тяжелого течения коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мурашко заявил, что уже имеются пациенты до 30 лет с «с тяжелыми осложнениями», они находятся в реанимации. Таким образом, на сегодняшний день молодой возраст «не является страховкой от болезни и ее осложнений», передает ТАСС.
Кроме того, дети составляют уже 12-13% всех болеющих коронавирусом.
Особую тревогу вызывает ситуация в регионах Приволжья, особенно в Оренбургской области, Башкирии и Татарстане. «В 11 субъектах темп прироста составил более 30%», – добавил он.
При этом в субъектах, где вакцинация активно проходила в летний период, ситуация значительно стабильнее и по количеству случаев заболевания, и по количеству госпитализаций.
Ранее Минздрав анонсировал разрешение вакцинации детей от COVID.
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