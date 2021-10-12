У переболевших коронавирусом начали наблюдать поражение сердца

Часть перенесших коронавирус пациентов страдают от тяжелого поражения сердца и легких, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«При проведении углубленной диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, тяжелое поражение сердца, легких, эндокринной системы, кожные проявления в том числе», – цитирует Мурашко ТАСС.

По его словам, серьезные последствия коронавируса часто нуждаются в интенсивном лечении. Он пояснил, что дополнительные средства, выделенные правительством, доведены до учреждений.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 28 тыс. 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.