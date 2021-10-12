 

В РФС рассказали о пострадавшем в ходе драки фанатов в Словении россиянине

12.10.2021, 14:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийский болельщик, пострадавший в потасовке после матча сборных РФ и Словении, получил легкую травму, ему оказали медицинскую помощь в местной клинике, сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Российский футбольный союз осведомлен об инциденте, который произошел с одним из болельщиков после окончания матча за пределами стадиона «Людски врт». В результате потасовки одному из пострадавших, гражданину России, потребовалась медицинская помощь, которая была своевременно оказана в одной из местных клиник», – цитирует сообщение РФС ТАСС.

Там добавили, что организация находится в контакте с посольством РФ в Словении, посольство запросило в правоохранительных органах дополнительную информацию.

Травмы потерпевшего носят легкий характер, от него не поступало обращений в посольство.

Ранее болельщик по имени Роман рассказывал, что словенские болельщики после матча напали на российских фанатов. По его словам, один из россиян получил травму.

Напомним, матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными РФ и Словении завершился победой россиян со счетом 2:1. Ворота сборной Словении поразили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Сборная РФ гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира.



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