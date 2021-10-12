 

Зеленский поддержал появление военной миссии ЕС в Украине

12.10.2021, 14:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Относительно военной миссии. Это учебная миссия, которая говорит о применении лучших европейских практик, обмене опытом. Мы благодарны Литве за эту поддержку и инициативу. Знаю, что идет обсуждение со стороны стран ЕС. Знаю, что этих стран становится все больше. Мы поддерживаем эту инициативу”, – заявил Зеленский.

Глава Европейского совета Шарль Мишель, комментируя идею этой миссии, отметил, что ЕС видит возможности усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере.

“Например, сотрудничество в борьбе с кибератаками, [мы можем] разрабатывать совместные методы борьбы с кибератаками, потому что почти каждый день происходят такие атаки и в Европе тоже. Мы считаем, что это вопрос [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля – он направляет миссию, которая приедет в Украину, встретится с украинскими коллегами и будет рассматривать, какие общие вопросы мы можем обсуждать в вопросе военного образования с нашими украинскими друзьями и членами ЕС”, – сказал он.

Контекст:

В середине сентября СМИ сообщили, что ЕС рассматривает варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Предполагается, что в военно-консультативной миссии ЕС (EUATM) будут работать 60 сотрудников. Ее основная цель – консультировать департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ по внедрению плана реформирования профессионального военного образования.

В украинском МИД, комментируя заявления об этой инициативе, сказали, что украинская и европейская стороны действительно обсуждают различные модели дальнейшего взаимодействия, среди которых и военно-учебная миссия. В ведомстве считают, что начало такой миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / “Не всем по бюджету”. Alyosha похвасталась отдыхом, который раньше не понимала

03.08 / На экс-главу «Российского Красного Креста» завели дело

22.07 / Кремль отреагировал на нападение на российских журналистов в США

05.01 / Компания Adobe рекомендует пользователям незамедлительно удалить Flash Player

20.09 / Украинские регионы на 90% готовы к отопительному сезону – Чернышов

05.10 / “Сексуальная леди”, “Безумно красиво”. Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе

02.07 / Умер один из основателей ВШЭ Александр Алексахин

02.11 / Subaru представит в РФ новый кроссовер Forester Sport

04.07 / Сапронов: Чуда не произошло. Сказка закончилась. Все по делу. Англия сильнее. $1 млрд 260 млн против $196 млн

23.09 / Тихановская заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика