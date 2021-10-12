 

Принятие законопроекта о СБУ обеспечит прочную основу для преобразования ее в современный орган – заявление саммита Украина – ЕС

12.10.2021, 14:14, Новости дня
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“Мы подчеркнули важность реформы сектора безопасности, в частности принятия закона о Службе безопасности Украины, который обеспечивает прочную основу для преобразования Службы безопасности Украины в современный орган с четко определенными функциями и тщательным демократическим контролем в соответствии с международными принципами и лучших практик”, – говорится в документе.

Контекст:

10 марта 2020 года в Раде зарегистрировали законопроект №3196 о реформе СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете законопроект в октябре 2020-го зарегистрировали в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.

22 сентября законопроект о реформе СБУ одобрил комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Замглавы парламентского комитета, нардеп от “Слуги народа” Марьяна Безуглая отмечала, что на рассмотрение Рады документ поступит с 5 октября.

Глава СБУ Иван Баканов говорил, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту “критической инфраструктуры”; сохранение “экономических функций” СБУ не предусмотрено.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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