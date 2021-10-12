“Очень вульгарно”, “Теперь все ее хотят”. Злата Огневич на съемках “Холостячки” станцевала на стуле в откровенном наряде. Видео

Артистка вышла на сцену в прозрачном черном комбинезоне с глубоким декольте, дизайн и крой которого которого исключают наличие нижнего белья.

“Фантастический, страстный и невероятно эстетичный танец Златы Огневич”, – говорится в описании ролика.

“Ну ноги расставлять не надо было. Это лишнее”, – прокомментировали ролик зрители проекта.

“Очень вульгарно. Это для одного единственного танцевать можно, а не для всех”, – написали подписчики.

“Злата очень умно поступила, теперь все мужчины ее хотят и будут добиваться”, – отреагировали на видео поклонники певицы.

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Публикация от Хол * стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Контекст:

Реалити “Холостячка” – украинская адаптация формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии “Квартал 95” Александра Эллерта.

Второй сезон этого проекта с участием Златы Огневич стартовал 17 сентября. Ей предстоит выбрать одного из 25 участников проекта. Всего во втором сезоне запланировано 12 эпизодов, а финал шоу состоится в декабре 2021 года.

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