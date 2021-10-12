 

“Очень вульгарно”, “Теперь все ее хотят”. Злата Огневич на съемках “Холостячки” станцевала на стуле в откровенном наряде. Видео

12.10.2021, 14:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Артистка вышла на сцену в прозрачном черном комбинезоне с глубоким декольте, дизайн и крой которого которого исключают наличие нижнего белья.

“Фантастический, страстный и невероятно эстетичный танец Златы Огневич”, – говорится в описании ролика.

“Ну ноги расставлять не надо было. Это лишнее”, – прокомментировали ролик зрители проекта.

“Очень вульгарно. Это для одного единственного танцевать можно, а не для всех”, – написали подписчики.

“Злата очень умно поступила, теперь все мужчины ее хотят и будут добиваться”, – отреагировали на видео поклонники певицы.

View this post on Instagram

Публикация от Хол * стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Контекст:

Реалити “Холостячка” – украинская адаптация формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии “Квартал 95” Александра Эллерта.

Второй сезон этого проекта с участием Златы Огневич стартовал 17 сентября. Ей предстоит выбрать одного из 25 участников проекта. Всего во втором сезоне запланировано 12 эпизодов, а финал шоу состоится в декабре 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.09 / В парламенте Украины оценили вероятность роспуска Рады

21.07 / SpaceX повторно использовала ступень Falcon 9 после запуска Crew Dragon

21.08 / Трамп предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах

30.09 / Дуда – польские пограничники защищают ЕС от белорусской «безответственности»

11.12 / В Америке представили гибрид летающего дрона и бабочки

12.02 / Европарламент обеспокоен законодательными инициативами правительства Украины в сфере регулирования медиа

05.04 / РФПИ договорился о производстве в Индии 100 млн доз «Спутник V» в год

06.08 / Политика: РФ спасает Кавказ от нового Карабаха

28.03 / США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы

07.11 / Французские врачи предупреждают, что Дед Мороз в этом году придёт по скайпу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика