 

Евросоюз остается самым близким другом Украины – глава Европейского совета

12.10.2021, 14:14, Новости дня
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По его мнению, этот саммит позволит углубить партнерство Европейского союза с Украиной.

“Свыше 50 млн безвизовых визитов с 2017 года в ЕС, сегодняшнее новое соглашение о совместном авиационном пространстве открывает рынок недорогих авиакомпаний и предлагает много новых возможностей для обмена и визитов”, – отметил Мишель.

https://www.facebook.com/CharlesMichel/posts/4623763921013303

Контекст:

В рамках XXIII саммита Украина – ЕС был подписан договор “об открытом небе”. В совместном заявлении по итогам саммита ЕС, в частности, подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Предыдущий саммит Украина – ЕС прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе. В Европейском союзе тогда заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. В саммитах участвуют президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии.

“Встречи в рамках саммитов предоставляют сторонам возможность на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и ЕС за прошедший год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и Европейском союзе, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам”, – отметили в МИД Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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