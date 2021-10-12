Судьба каждого из нас определена прошлым наших родственников: как понять, какая программа есть в вашем роду

Появляются новые технологии и жизнь упрощается, однако все больше людей чувствуют себя несчастными и пытаются найти этому причину. Поэтому они стараются изучить историю своего рода. Прошлое родственников может помочь выявить так называемую родовую программу, которая имеет огромное влияние на нашу судьбу. Чем раньше удастся определить степень заложенного в ней негатива, тем больше шансов изменить жизнь к лучшему.

Что такое родовая программа

При рождении ребенка в «мировом компьютере» уже записана не только дата его рождения, но и время смерти. И многое в жизни малыша зависит от того, какими были его родственники. Мир пронизан тончайшими энергиями, по которым передается информация. Именно благодаря им негатив или позитив передается из поколения в поколение. Это и называется родовой программой.

Как выяснить влияние программы на вашу жизнь

Это можно сделать несколькими способами. В первую очередь стоит проанализировать события, которые происходят в вашей жизни. Если вас преследуют неудачи (и это не связано с вашей ленью или нежеланием что-то менять в своей семье), вы стараетесь изо всех сил, и у вас ничего не получается, можно считать, что на вас влияет негативная родовая программа.

Есть еще один способ. Ознакомьтесь с жизнью ваших предков (со стороны матери и отца). Возможно, вам удастся найти ответы на свои вопросы.

Третий способ – это пойти в церковь и поставить свечку Пресвятой Богоматери, прочитав любую из ваших любимых молитв. Купите в храме еще одну свечу, принесите ее домой и напишите на листе бумаги фамилию вашего рода. Попросите Богородицу подсказать вам, есть ли на вас родовой негатив, затем подожгите листок. Если он будет сильно дымиться, это свидетельствует о его наличии. Если сгорит быстро и легко, никакого негатива нет.

Признаки, которые приводят к возникновению деструктивных программ

Первым признаком является тот, о котором мы уже упоминали. То есть постоянно преследующие вас неудачи. Вторым то, что вы чувствуете в себе силу сделать больше, но у вас не получается выполнить даже минимум. Постоянное отсутствие энергии, плохое настроение, пессимизм, апатия и депрессия – это тоже негативное влияние родовой программы. К списку можно причислить повторяющиеся ситуации в вашей жизни и родственников (разводы, болезни, одиночество, смерти и проч.).

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Какая программа есть в вашем роду

В родовых программах может присутствовать не только негатив, но и позитив. Вашей задачей является больше узнать об истории своих родственников и почерпнуть от них то, что кажется вам полезным. Проанализируйте, как часто вы все вместе встречаетесь и соблюдаете традиции, поддерживаете друг друга и проч. Или все больше ссоритесь, мало общаетесь, не можете мирно решить вопросы. Если не можете оценить плюсы и минусы, запишите на бумаге и посчитайте, чего больше.

Способы избавления от негатива

В каждом роду обязательно происходили не только положительные, но и отрицательные события. Если вы выяснили, что стали жертвой негативной программы, над очисткой кармы нужно работать долго и кропотливо. Однако, если видите, что у вас все нормально, все равно постарайтесь не передавать даже небольшую толику негатива. Регулярно читайте молитвы Пресвятой Богородице и другим святым. Посещайте церковь, молитесь, исповедуйтесь, подавайте милостыню, занимайтесь благотворительностью.

Как восстановить родовую силу

Вы должны понять, что подпитка со стороны вашего рода является главной в решении проблем. Не стоит надеяться только на себя и не принимать все, что вам передано. Другой вопрос – это проработать прошлое ваших предков, сделать выводы и постараться максимально все исправить. Любая ваша попытка изменить ситуацию к лучшему будет шансом для того, чтобы получить положительную поддержку рода и стать счастливым человеком.