 

Бездетность, муж-наркоман и гей-скандал: как живет звезда “Реальных пацанов” Марина Федункив

12.10.2021, 13:44, Разное
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50-летняя российская актриса Марина Федункив завоевала любовь зрителей благодаря одной из ключевых ролей в сериале “Реальные пацаны” и участию в шоу “Comedy Woman”. С трудностями в карьере артистке сталкиваться не приходилось, однако ее личная жизнь не всегда складывалась удачно.

Федункив связала свою жизнь с юмором и сценой в 1998 году, когда пришла в КВН и стала писать комедийные сценарии. Многие годы будущая актриса работала проводницей, воспитателем, продавцом, а на телевидении попробовала себя только в 37 лет.

После нескольких успешных проектов, в 2010 году, Марина выбила себе роль мамы Коляна в “Реальных пацанах”

по сценарию у героя должна была быть только бабушка. Федункив буквально сама продумала персонажа: предложила для героини словечки, которым научилась у тещи, рассказала режиссеру самые смешные истории из жизни. А в следующем году актриса попала в “Comedy Woman”.

Личная жизнь звезды сложилась не сразу. С первым сожителем, который был ее однокурсником, она была вместе 12 лет
– тот часто приводил в дом других женщин. А со вторым, предпринимателем, прожила на год больше и разошлась в 2017 году. Он был наркоманом, манипулятором и настоящим тираном: избивал актрису, ломал ей ноги, воровал деньги и угрожал убийством.

“Мне проще было сказать, что я напилась и ударилась, чем сказать, что меня лупит мужик”, – заявила звезда

Только в этом году 50-летняя артистка нашла свое счастье и вышла замуж. Ее новым избранником стал 37-летний итальянец из знатной семьи Стефано Маджи, с которым артистка сыграла свадьбу в конце лета. Однако и в этих отношениях Федункив не обошлось без скандалов.

Почти сразу после того, как Марина показала поклонникам избранника и сообщила о предстоящей свадьбе, в Сети появились фотографии якобы разоблачающие бисексуальность будущего супруга артистки. На кадрах изображен очень похожий на Стефано человек, целующийся с мужчиной. Федункив заявила, что на снимках вовсе не ее возлюбленный, а Маджи рассказал, что был не готов к такому шуму вокруг его личности.

Актриса, хотя пока и не имеет детей, не исключает возможности их появления в будущем. Марина считает, что родить можно в любом возрасте, однако говорит, что пока не задумывается о пополнении всерьез.



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