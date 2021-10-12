На Земле началась магнитная буря

Магнитная буря началась в магнитосфере Земли минувшей ночью, ее уровень постепенно нарастает и уже достиг среднего уровня, следует из данных лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Согласно данным института, в районе трех ночи по Москве была зафиксирована слабая магнитная буря, с 6.00 до 9.00 она увеличилась до среднего уровня, передает РИА Новости.

Достигшее Земли облако солнечной плазмы в таких ситуациях увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники, влияет на колебания магнитного поля у поверхности Земли, а изменения в магнитосфере видны в виде северных сияний. В моменты магнитных бурь сияния можно увидеть на широтах 60-70 градусов, например, из Санкт-Петербурга, который расположен на 59 градусах северной широты, или Мурманска (68 градусов).

Вспышка на Солнце, согласно данным лаборатории, произошла 9 октября в 9.19 мск. Это была вспышка среднего уровня. Чтобы добраться до Земли, коронарному веществу понадобилось трое суток.

Напомним, в мае ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба, ее причина остается неизвестной.