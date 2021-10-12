Депрессию планируют лечить с помощью воздействия электроимпульсов на мозг

Ученые хотят лечить депрессию благодаря электроимпульсам на мозг. Метод уже используют для терапии деменции, болезни Паркинсона и различных когнитивных расстройств.

Исследователи из Психиатрического института Лэнгли Портера при Калифорнийском университете в Сан-Франциско проводили женщине 36 лет глубокую стимуляцию мозга (ГСМ), которая страдала депрессией. Иные способы не давали никаких ощутимых эффектов и тогда эксперты приняли решение прибегнуть к крайним мерам. В процессе проведения ГСМ по имплантированным электродам электрические импульсы идут к другим имплантированным структурам. После такой терапии у клиента наблюдали быстрые и устойчивые улучшения и отметили понижение тяжести депрессии.

Полученные данные говорят об активности мозга, которые могут использоваться в индивидуальной терапии трудноизлечимых психоневрологических расстройств. Эксперты хотят и дальше использовать этот метод лечения похожих болезней, чтобы разобраться, действует ли способ в иных случаях.

ГСМ уже пользовались, чтобы лечить деменцию, болезнь Паркинсона, синдрома Туретта и мышечных спазмов. Во время проведения прошлых клинических опытов терапии депрессии, благодаря такому методу доктора смогли наблюдать только частичный успех. Связали это с тем, что постоянное электрическое стимулирование было обеспечено только в одной мозговой зоне.

В эпизоде с 36-летней женщиной эксперты открыли нейронный биомаркер, который показывал специальный показатель мозговой активности. Он и подтверждал на возникновение симптоматики психического расстройства. Эксперты смогли настроить устройство ГСМ так, чтобы была реакция лишь при идентификации этого показателя, а не непрерывно. Дальше устройство заставляет другую область «цепи» мозга, гарантируя быструю терапию.

Для опыта исследователи выбрали именно ту женщину, хотевшую, чтобы ее называли только по имени – Сара. Она имела тяжелое большое депрессивное расстройство (БДР), которое практически не излечивается. Такую патологию наблюдали у нее с раннего детства. С течением времени мозг и организм пациентки уже не реагировали на антидепрессанты и на терапию электрошоком.

В период подготовки к терапии исследователи нашли особые волны мозговой активности, тесно коррелировавшие с тяжестью симптоматики депрессивного расстройства. Дальше благодаря серийно выпускаемому имплантируемому нейронному интерфейсу эксперты осуществили электрическую стимуляцию. Такое возможно лишь при депрессии в высокой степени тяжести. После лечения участница сообщила, что перемены она приметила сразу, но они были настолько резкими, что она не была столь уверенна в длительности состояния. Через некоторое время она поняла, что симптомы болезни уходят, а значит устройство функционирует правильно.

Исследователи объяснили, что при сочетании разных методов терапии у пациентки возникло больше возможностей отслеживать эмоциональные состояния и иррациональные мысли из-за депрессии. Эксперты не теряют надежды, что удачный опыт заставит ученых пересматривать подходы лечения таких болезней. По данным ВОЗ в мире 264 млн человек подвергаются большому депрессивному расстройству, а еще 20 млн больны шизофренией. Такие состояния предшествуют самоубийству и часто от такой патологии страдают молодые люди от 10 до 34 лет. Риски ранней смерти увеличиваются и при рассеянном склерозе, если он проходит на фоне депрессии.

Источник: inosmi.ru