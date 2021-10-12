 

Ученые нашли новый метод лечения рака на поздних стадиях

12.10.2021, 13:20, Новости дня
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Комбинация двух препаратов, которые используются при химиотерапии, активизирует иммунную систему пациента. Ученые задокументировали случаи полного выздоровления некоторых пациентов на поздних стадиях рака головы и шеи. При этом новый метод вызывает меньше побочных эффектов, чем стандартная химиотерапия, заявляют авторы исследования.

Исполнительный директор ICR профессор Кристиан Хелин назвал результаты многообещающими. В комментарии The Guardian он заявил, что “иммунотерапия – это более мягкое и разумное лечение, которое может принести значительную пользу пациентам“.

Контекст:

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак – одна из главных причин смертей в мире. Так, в 2020 году от онкологических заболеваний в мире скончалось около 10 млн человек. Рак поддается лечению в основном на ранних стадиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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