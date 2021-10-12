Бывший руководитель партии “Голос” в Днепропетровской области перешел в “УДАР Виталия Кличко”

В публикации пресс-служба отметила, что в октябре состоится областная конференция, на которой будет избрано руководство Днепропетровской территориальной организации партии “УДАР Виталия Кличко”.

“Точно могу сказать, что в руководстве будут люди, которыми руководят не из Москвы, или Вашингтона. Люди, которые ориентированы на Киев и всю Украину”, – прокомментировал свое решение Жеганский.

https://www.facebook.com/udar.dnepr/posts/118984093860707

—