 

Бывший руководитель партии “Голос” в Днепропетровской области перешел в “УДАР Виталия Кличко”

12.10.2021, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В публикации пресс-служба отметила, что в октябре состоится областная конференция, на которой будет избрано руководство Днепропетровской территориальной организации партии “УДАР Виталия Кличко”.

“Точно могу сказать, что в руководстве будут люди, которыми руководят не из Москвы, или Вашингтона. Люди, которые ориентированы на Киев и всю Украину”, – прокомментировал свое решение Жеганский.

https://www.facebook.com/udar.dnepr/posts/118984093860707

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Глава МИД Словакии объяснил решение выслать трех российских дипломатов

03.07 / Новак назвал число домовладений, к которым может быть бесплатно подведен газ

01.08 / Карельский археологический памятник пострадал от дикого туризма

08.07 / В России защита Сафронова обжаловала его арест

06.08 / Украина считает некорректными претензии Евросоюза по поводу двух загранпаспортов у украинцев – ГМС

01.07 / Число случаев коронавируса в мире превысило 10,3 млн

12.10 / Армения заявила о сбитом Карабахом азербайджанском Су-25

20.10 / Мнения: Кому была выгодна смерть Пушкина

30.12 / Как встретить Новый год, чтобы он был богатым. Интервью Бацман с Лузиной. Трансляция

11.09 / Трамп не читал жалобу информатора на сокрытие данных о вмешательстве России в выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика