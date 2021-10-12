 

“Произошло заражение”. Полякова заявила, что ее дочь принимает антибиотики после укуса чужого кота

12.10.2021, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видео с заявлением артистки также продублировал YouTube-канал Glam Wish. 

“Кот укусил и произошло заражение. И вот теперь нам приходится носить повязку, не ходить в школу и пить антибиотики. Дети, не трогайте чужих котов”, – сообщила певица, снимая дочь. 

ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube
Контекст:

Алиса (2011) – младшая дочь Поляковой. Старшую дочь Марию артистка родила в 2005 году. Отцом детей певицы является украинский бизнесмен Вадим Буряковский. В сентябре 2021 года Полякова и Буряковский отметили 16-летие совместной жизни. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Экс-главу одесской ГСЧС будут судить. ГБР считает, что из-за его халатности в пожарах погибло 33 человека

01.02 / В Минске во время экскурсии задержали гида и туристов за “несанкционированное массовое мероприятие”

14.06 / Байден назвал Путина “автократом” и указал на слабости России

14.11 / Республиканцы оспорили итоги выборов в Мичигане и Пенсильвании

11.10 / Врач назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег

29.08 / Проект «Будущее России» подвел итоги ситуации с пожарами летом

20.08 / Мнения: РФ там, где русские

06.11 / Российского актера Ефремова этапировали в колонию

20.02 / Макрон указал на неактуальность НАТО в современном мире

02.07 / Если бы выборы были сейчас, Байден бы выиграл — американцы недовольны действиями Трампа на посту президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика