“Произошло заражение”. Полякова заявила, что ее дочь принимает антибиотики после укуса чужого кота

Видео с заявлением артистки также продублировал YouTube-канал Glam Wish.

“Кот укусил и произошло заражение. И вот теперь нам приходится носить повязку, не ходить в школу и пить антибиотики. Дети, не трогайте чужих котов”, – сообщила певица, снимая дочь.

ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube

Контекст:

Алиса (2011) – младшая дочь Поляковой. Старшую дочь Марию артистка родила в 2005 году. Отцом детей певицы является украинский бизнесмен Вадим Буряковский. В сентябре 2021 года Полякова и Буряковский отметили 16-летие совместной жизни.

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