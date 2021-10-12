Срочно пришлите ледокол!

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Что стоит за слухами о создании Арктического флота в России?

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На прошедшей неделе многие СМИ сообщили о вероятном создании в ВМФ РФ Арктического флота. Все они основывались на единственном сообщении источника ТАСС. По его мнению, защита Северного морского пути (СМП) требует выделения отдельного соединения. Мы обратились к источникам на Северном флоте и в Министерстве обороны.

В совокупности мнений сообщение ТАСС стало отражением дискуссий в МО и Совете безопасности, вызванных планами по развитию СМП. А планы эти грандиозные, под них заложены десятки млрд долларов частных и государственных инвестиций: строительство региональных аэропортов, реконструкция целого ряда портов и строительство новых глубоководных гаваней с подводом автомобильных и железных дорог, ввод новых мощностей газодобычи и строительство компанией НОВАТЭК перегрузочных комплексов сжиженного газа. Заложены многочисленные корпуса ледоколов.

Все это вызвано постепенным, но неуклонным отступлением льдов от береговой линии в процессе потепления и освоением новых месторождений углеводородов и других полезных ископаемых вдоль СМП.

На запад к Северному морю, в Европу и на восток, в Китай, Южную Корею и Японию будет отправляться все больше сухогрузов, танкеров и газовозов арктического класса. А от Берингова пролива к Мурманску, по планам правительства России, пойдут контейнеровозы, в основном с товарами из Поднебесной.

Защита такой перспективной артерии мировой торговли вроде бы дело важное. Но, по мнению наших источников, все не так просто. Северный флот РФ — отдельный военный округ и объединенное стратегическое командование. Выше статуса нет и это самый сильный флот России. Все необходимое для защиты СМП у него есть, а сам маршрут полностью совпадает с зоной ответственности. Зачем же нужен отдельный Арктический флот, пусть даже в составе Северного флота?

Для начала попытаемся представить себе противника, от которого надо защитить СМП. В истории мореплавания защита торговых коммуникаций — первая обязанность флота. Но в ХХ веке защита морских путей от «частной инициативы», то есть пиратства представлена незначительными эпизодами.

В первую очередь можно указать на пиратский промысел в Малаккском проливе, узком коридоре 900 км длиной, через который проходит самый экономичный маршрут между Тихим и Индийским океанами и далее в Суэцкий канал. Главная проблема возникла в середине 90-х годов, когда стало понятно, что планирование пиратских операций осуществляют военные Индонезии. Им приходилось уничтожать целые экипажи на захваченных кораблях, чтобы избежать огласки.

Учения на Северном флоте в Мурманской области Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Правительства Малайзии, Сингапура и Индонезии не нашли сил переломить ситуацию. Количество успешных захватов судов с кровавыми жертвами дошло до четырех сотен в год. Но стоило в 2006 году к антипиратским мерам подключить флот и береговую охрану Индии, как через два года было зафиксировано лишь две пиратских атаки. Достаточно было политической воли и организации базы беспилотников на Андаманских островах.

Были и другие опасные регионы, в том числе у побережья Сомали, где пришлось использовать международные силы. Сегодня самая страшная для небольших частных судов акватория — у берегов Венесуэлы. И предупреждают об этом все лоции.

Но от кого надо защищать СМП от Певека до Мурманска? История видала много отчаянных капитанов, но даже если они сумеют войти через Берингов пролив, то вынуждены будут держаться ближе ко льдам.

Чтобы унести добычу, пиратам придется запрашивать ледокольную поддержку в зоне ответственности Северного флота.

Если исключить защиту от атак на караваны неорганизованных рейдеров, остается защита от враждебных действий флотов государств арктической зоны. В последние годы на различных верфях РФ и по специальным заказам за рубежом строится немало патрульных кораблей с мощным ракетным вооружением по проекту 23550 «Арктика» для погранвойск за полярным кругом и дизельных ледоколов. Немало среди них ледоколов двойного назначения.

Поскольку содержать ледоколы исключительно для военных — расточительство, все они в мирное время будут одновременно выполнять сугубо коммерческие задачи, которые обычно возлагают на ледокольный флот. В корпусах таких кораблей предусмотрены отсеки для быстрого монтажа в особый период контейнерных пусковых установок универсальных крылатых ракет «Калибр», а в дальнейшем — гиперзвуковых ракет «Циркон», испытания которых почти закончились. И понятно, что военное ведомство не горит желанием содержать гражданские суда и участвовать в бизнесе. Они этого не умеют, и не должны уметь.

Отсюда и возникли разговоры о создании некоего отдельного соединения, которое могло бы теоретически взять на баланс гражданские суда, а в нужный момент пополнить команду ракетными расчетами и установить вооружение в портах снабжения. Все эти организационные планы пока вилами по воде писаны, но

признаков, что вдоль СМП не спеша, но последовательно строится мощная военная инфраструктура, более чем достаточно.

По сообщениям наших источников, обсуждаются проекты создания единой автоматизированной системы слежения за подводными лодками в ключевых точках СМП. Задача это нетривиальная и весьма дорогая. В шестидесятых годах ХХ века на рубежах мыс Нордкап — остров Медвежий, Гренландия — Исландия — Фарерские острова — Великобритания странами НАТО был развернут вполне эффективный для своего времени комплекс связанных кабелями в одной системе длиной более 2000 км подводных гидроакустических пеленгаторов и локаторов SOund SUrveillance System (SOSUS). Со временем ядерные подлодки научились делать настолько малошумными, что грандиозный оборонительный рубеж американских гидроакустиков начал давать слишком приблизительные координаты советских подлодок. С 2007 года он работает в ограниченном режиме, часть станций законсервирована.

Патрульный корабль ледового класса проекта «Арктика» на верфи в Санкт-Петербурге. Фото: wikipedia.org

Разумеется, в наше время появились гораздо более чувствительные приборы и мощные средства обработки сигналов. Но, хотя Северный морской путь и называют коротким путем из Китая в Европу, предполагаемый рубеж от Певека до Мурманска протянется более чем на 4700 км. Укладывать на дно оборудование в таких масштабах очень дорого для России.

Такая нагрузка на бюджет не оправдана реальными потребностями защиты СМП, даже если строить для гидролокаторов всего два района — в Певеке и на Кольском полуострове. Ну разве что китайское правительство его оплатит. Только для этого надо заключить с Поднебесной военно-политический союз, которого чураются по разным причинам и в Москве, и в Пекине.

Тем не менее учитывая, что соучастником финансирования строительства ледокольного флота для СМП является Китай, его интерес очевиден. Дело в том, что

развитие Северного морского пути идет параллельно с усилением экономического, а теперь уже и военного противостояния Китая с США.

И основной поток промышленных товаров на трассе СМП в будущем будет китайским.

Не наши северные воды, а китайские товарно-финансовые потоки нуждаются в защите. Единственным противником, в расчете на которого можно строить глобальные системы типа SOSUS, является военно-морской флот США. Дело в том, что Соединенные Штаты все последние годы заявляют, что Северный морской путь вдоль берегов РФ является общей свободной и бесплатной международной коммуникацией. Любая страна, а уж тем более США, имеет право вести там военно-морскую деятельность.

Это незыблемая позиция Пентагона. Поддержат ли его союзники по НАТО? В Европе энтузиазма нет, но Великобритания учения за полярным кругом совместно с США уже проводила. И в Баренцево море их ядерные подлодки и фрегаты с ракетным оружием зашли впервые после развала СССР.

СМП в РФ юридически относится к «исторически сложившейся национальной транспортной коммуникации». С 2020 года уведомлять о намерении пройти по Севморпути иностранным боевым кораблям необходимо за 45 суток. Кроме того, на борту любого военного корабля должен будет присутствовать российский лоцман. С точки зрения нормальной военно-морской практики это несуразное новшество: одно дело пройти с лоцманом Суэцкий канал или Керченский пролив, и совсем другое — дистанцию в десятую часть экватора.

Китай также официально объявил себя арктической державой и даже собирается строить собственные ледоколы. За пределами Северного морского пути он строит опорные пункты торговой инфраструктуры. Посол Китая в Исландии освоил старонорвежский язык и читал саги Снорри Стурлусона — это личный подвиг дипломата.

Блокада китайского флота и грузопотоков во время кризиса — вполне реалистичная перспектива.

Обострение военного противостояния очевидно, организация нового военного союза AUKUS в Тихом океане и планы строительства ядерных подлодок для Австралии — совершенно конкретные шаги в этом направлении. Китай пока не имеет сопоставимых с Россией сил ядерного сдерживания и поэтому адмиралы с обеих сторон, собравшие флоты вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море планируют реальные военные действия.

Россия строит глобальный торговый путь, по которому предлагает возить товары всему миру. Разумеется, по нему будут транспортировать и очень много полезных ископаемых нашей страны. В то же время невозможно себе реально представить, что в акватории СМП на российский флот нападут корабли НАТО — нет достаточно мощных мотивов для экономической блокады с перспективой мгновенного обмена ядерными ударами. Такого даже в холодную войну не случилось. И все же военная инфраструктура на СМП строится и в значительной степени из-за перспектив глобальной политики. В народе такую ситуацию называют «в чужом пиру похмелье».

Валерий Ширяев

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