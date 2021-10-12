 

В Госдуме призвали ограничить право представителей ЛГБТ-сообщества на получение бесплатного высшего образования.

12.10.2021, 12:51, Разное
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Депутат Государственной думы Елена Мизулина предложила законодательно запретить гражданам нетрадиционной сексуальной ориентации получать высшее образование за счёт федерального бюджета.

«К сожалению, западная пропаганда даёт свои плоды и всё больше молодых россиян сегодня себя считают геями или лесбиянками, хотя таковыми не являются. Они поступают в высшее учебные заведения, учатся за счёт бюджета, получают специальность. Потом они устраиваются на работу и начинают пропагандировать свои ценности, в том числе среди несовершеннолетних. В итоге де-факто мы сами оплачиваем их подрывную работу. Они создают положительный образ ЛГБТ в СМИ и в сети Интернет, продвигают своих единомышленников по карьерной лестнице, а некоторые даже умудряются заставить нормальных людей жить противоестественной сексуальной жизнью. Лично я бы вообще всех геев, лесбиянок и прочую нечисть выкинула из СМИ и запретила бы им занимать определённые должности, но у нас правовое государство и все граждане равны. Но мы имеем полное право отказать некоторым категориям в праве на бесплатное высшее образование», – заявила Мизулина.

Уже с 2022 года все абитуриенты вузов, поступающие на бюджетные места, будут обязаны пройти тест на гетеросексуальность. В случае, если гражданин в течении 10 лет момента поступления поменяет свою сексуальную ориентацию, то он будет обязан вернуть государству все средства, потраченные на его обучение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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