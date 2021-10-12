В Госдуме призвали ограничить право представителей ЛГБТ-сообщества на получение бесплатного высшего образования.

Депутат Государственной думы Елена Мизулина предложила законодательно запретить гражданам нетрадиционной сексуальной ориентации получать высшее образование за счёт федерального бюджета.

«К сожалению, западная пропаганда даёт свои плоды и всё больше молодых россиян сегодня себя считают геями или лесбиянками, хотя таковыми не являются. Они поступают в высшее учебные заведения, учатся за счёт бюджета, получают специальность. Потом они устраиваются на работу и начинают пропагандировать свои ценности, в том числе среди несовершеннолетних. В итоге де-факто мы сами оплачиваем их подрывную работу. Они создают положительный образ ЛГБТ в СМИ и в сети Интернет, продвигают своих единомышленников по карьерной лестнице, а некоторые даже умудряются заставить нормальных людей жить противоестественной сексуальной жизнью. Лично я бы вообще всех геев, лесбиянок и прочую нечисть выкинула из СМИ и запретила бы им занимать определённые должности, но у нас правовое государство и все граждане равны. Но мы имеем полное право отказать некоторым категориям в праве на бесплатное высшее образование», – заявила Мизулина.

Уже с 2022 года все абитуриенты вузов, поступающие на бюджетные места, будут обязаны пройти тест на гетеросексуальность. В случае, если гражданин в течении 10 лет момента поступления поменяет свою сексуальную ориентацию, то он будет обязан вернуть государству все средства, потраченные на его обучение.

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