 

Как живет звезда сериала “Солдаты” Маклаков: Оказалось, у меня замечательные дети

12.10.2021, 12:50, Разное
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Исполнителю роли прапорщика Шматко в сериале “Солдаты” Алексею Маклакову 60 лет. Артист активно снимается и недавно вернулся на подмостки – стал членом труппы Ленкома. По словам знаменитости, 12 лет назад он ушел из театра имени Маяковского и все эти годы очень скучал по сцене. Предложение присоединиться к коллективу Марка Захарова он проигнорировать не мог.

Сегодня, 11 октября, на СТС стартует новый сериал “Жена олигарха”. В ленте Алексею Маклакову досталась одна из главных ролей – мэр провинциального городка. Партнершей 60-летней знаменитости стала звезда “Кухни” Елена Подкаминская.

В свободное от работы время Алексей Маклаков ходит на рыбалку, играет в хоккей и болеет за “Спартак”. Кроме того, звезда сериала “Солдаты” уделяет много времени детям – от третьего брака у него подрастают дочери – 12-летняя Ирина и восьмилетняя София.

В период самоизоляции Маклаков больше чем обычно общался с наследницами. Девочки открылись артисту с новых сторон. “Как оказалось, у меня замечательные дети”, – похвастался Алексей.

Ирина, по словам знаменитости, пишет картины и занимается в театральной студии. София делает успехи в гимнастике – у нее уже второй юношеский разряд. Нынешние кумиры молодежи, Даня Милохин, Дава и другие, наследницам Маклакова не интересны. Ирина и София, подчеркнул артист, растут в интеллигентной семье и имеют другие ценности. Впрочем, актер никогда не диктует детям, что надо любить, а что – не стоит.



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