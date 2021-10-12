Умерла собиравшая деньги для врачей ветеран ВОВ Зинаида Корнева

В Петербурге на 100-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, сообщила внучка женщины Елена Фомичева.

«Умерла сегодня», – цитирует ТАСС Фомичеву.

Информацию о прощании объявят позже.

Ветеран Великой Отечественной Зинаида Корнева в 2020 году собирала для медиков деньги, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура, который собрал 32,8 млн фунтов стерлингов (более 40 млн долларов) для борьбы с коронавирусом.

Корнева собирала для заболевших коронавирусом медиков, а также для их семей с помощью YouTube, там же она публиковала истории о войне из своей жизни. Всего она смогла собрать более 4,5 млн рублей.

Президент Владимир Путин награждал Корневу знаком отличия «За благодеяние».

ООН публиковала материал, который посвящен россиянке. В нем отмечается, что победившие в войне вдохновляют других своим примером. Также о российской бабушке писали британские издания BBC и The Sun.