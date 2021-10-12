Кремль отреагировал на задержание Раковой
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Кремль в курсе задержания бывшего вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марины Раковой, но не имеет возможности вмешиваться в следственные действия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия, ну, разумеется, не имеем никакого намерения <…> и возможности вмешиваться в эти следственные действия», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, в Кремле также видели сообщения о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева.
Ранее сообщалось, что с Зуевым проводятся следственные действия, он задержан.
Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».
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