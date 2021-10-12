 

Кремль отреагировал на задержание Раковой

12.10.2021, 12:48, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКремль в курсе задержания бывшего вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марины Раковой, но не имеет возможности вмешиваться в следственные действия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия, ну, разумеется, не имеем никакого намерения <…> и возможности вмешиваться в эти следственные действия», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По его словам, в Кремле также видели сообщения о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева.

Ранее сообщалось, что с Зуевым проводятся следственные действия, он задержан.

Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные «Шанинкой».



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