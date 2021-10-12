 

Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиапространстве

12.10.2021, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраина и Европейский союз в рамках проходящего в Киеве одноименного саммита подписали три соглашения, среди которых соглашение об общем авиапространстве.

Церемонию подписания транслировал офис президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Также Украина и ЕС подписали соглашения о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe и об участии Украины в программе «Креативная Европа» в 2021-2027 годы, передает ТАСС.

Подписание документов состоялось после переговоров Зеленского с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Мариинском дворце украинской столицы.

Ранее ЕС назвал интеграцию энергорынка одной из главных целей работы с Украиной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Боевики на Донбассе четыре раза за сутки обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

05.09 / В Италии открылся восстановленный на деньги РФ дворец

26.09 / Die Welt – Грета Тунберг записала Германию в «климатические злодеи»

27.09 / Дерипаска: США через десятилетие объявят о непричастности хакеров из РФ к выборам

03.08 / Глава Службы внешней разведки: Одной из форм давления Кремля на Украину является продвижение идеи Русской православной церкви

18.06 / Telegram попал в список самых крупных интернет-бизнесов с российскими корнями

01.07 / Ла Лига. “Севилья” разгромила аутсайдеров из “Леганеса”

06.08 / Соловьев оценил заявление Лукашенко о «нытье, писке и крике» в связи с задержанием россиян

29.06 / Путин провел совещание с членами Совбеза

29.08 / Шойгу рассказал о росте доверия россиян к Вооруженным силам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика