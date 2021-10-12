Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиапространстве
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Украина и Европейский союз в рамках проходящего в Киеве одноименного саммита подписали три соглашения, среди которых соглашение об общем авиапространстве.
Церемонию подписания транслировал офис президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
Также Украина и ЕС подписали соглашения о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe и об участии Украины в программе «Креативная Европа» в 2021-2027 годы, передает ТАСС.
Подписание документов состоялось после переговоров Зеленского с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Мариинском дворце украинской столицы.
Ранее ЕС назвал интеграцию энергорынка одной из главных целей работы с Украиной.
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