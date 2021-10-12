 

Доктор рассказал о группах рисков для инфекционного артрита

12.10.2021, 12:44, Разное
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Евгений Парецманас, врач, пояснил о категории людей, которые вошли в группу риска инфекционного артрита. Специалист напомнил, что болезни содействует ослабление иммунитета.
Артрит – воспалительный процесс суставов, во время которого случается отечность суставной капсулы и подкожной жировой клетчатки, увеличения жидкости в суставе. При этом суставы становятся припухшими, иногда горячими и красными. Функционируют они плохо, могут болеть во время движения и даже в покое. Этот вид болезни случается из-за возбудителя, которым оказывается вирус, грибок, бактерия или паразиты.

Особенно болезни содействует ослабление иммунной системы. Остерегаться ее необходимо тем, кто имеет хронические болезни, особенно ревматоидной группы. Проникновение инфекции в суставы случается лимфо- или гематогенным путем, а в группу риска входят люди, которые страдают инфекциями других органов.

Предрасполагают к инфекционным артритам сахарный диабет, авитаминоз и ожирение. Риски болезни есть и у людей, которые испытывают физические перегрузки.

Источник: agenda-u.org



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