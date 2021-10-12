Мнение: «Закон Бортникова»

Почему директор ФСБ, отпраздновав 70-летие, останется на посту.

….закон о продлении полномочий директора ФСБ уже не терпит отлагательств. 15 ноября 2021 года генералу армии Александру Бортникову исполняется 70 лет. И если руководствоваться нынешними положениями закона «О воинской обязанности и военной службе», Бортников должен сложить полномочия и уйти на давно заслуженный отдых.

Но еще летом, 19 июля, президент направил в Госдуму законопроект о внесении изменений в статью 49 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Надо сказать, что этот закон регламентирует прохождение службы в Вооруженных Силах России, в нацгвардии, в МЧС, в ФСБ. А статья 49 закона так и называется «Предельный возраст пребывания на военной службе». Для маршалов, генералов армии и генерал-полковников это 65 лет. И возможность заключать персональные контракты до 70 лет.

В президентском законопроекте предложено снять все возрастные ограничения для маршалов и генералов армии, разрешив заключать с ними контракты «на срок, устанавливаемый Президентом Российской Федерации».

Поскольку на сегодняшний день есть только один генерал армии, находящийся на службе и критически близкий к 70-летию, этот закон можно смело называть «законом Бортникова».

Уже 20 июля президентский законопроект был направлен в профильный комитет по обороне. И в этот же день председатель комитета Владимир Шаманов умудрился собрать находившихся в отпуске членов комитета, рассмотреть законопроект и направить его в Совет Госдумы. 9 августа законопроект рассмотрел Совет Госдумы. И отправил документ в правительство. Заключение правительства поступило в Госдуму 25 сентября. Еще неделю — до 1 октября — определи для внесения поправок. Можно ставить на голосование.

Почему президент решил оставить Александра Бортникова и ради этого даже предложил изменить закон?

Дело в том, что ФСБ неоднородно. Несколько лет продолжалась война лубянских кланов за должность первого заместителя директора ФСБ, которую 17 лет занимал генерал армии Сергей Смирнов. Эта подковерная война начала принимать уродливые формы, когда в специфические телеграм-каналы начался слив информации, разглашение которой представляло угрозу не только репутации генералов ФСБ, но и безопасности России.

24 февраля этого года президент назначил первым заместителем директора ФСБ 58-летнего генерал-полковника Сергея Королева, который с 8 июля 2016 года возглавлял Службу экономической безопасности, а до этого в течение пяти лет руководил Управлением собственной безопасности ФСБ.

Повышение Королева притушило войну кланов. Но ненадолго. Поползли слухи, что в Кремле принято решение об усилении «Клана ФСО». Что в ноябре Бортникова заменит именно выходец из Федеральной службы охраны. Для этих предположений была благодатная почва. Хотя бы даже то, что Службу экономической безопасности (СЭБ) до сих пор возглавляет генерал с приставкой и. о. Пошли кривотолки: эту должность специально «держат», чтобы новый директор ФСБ пришел на Лубянку не один, а в тандеме с новым руководителем СЭБ — ключевого подразделения ФСБ.

В июне Сергею Королеву было присвоено звание генерала армии. Но даже после присвоения первому заместителю директора ФСБ высшего воинского звания в мирное время подковерная возня не пошла на спад.

Тогда, видимо, и было принято решение оставить Александра Бортникова. И в Госдуму был направлен законопроект, исключающий фактор возраста из кадровых раскладов главы государства.

ПОДРОБНОСТИ

На снимке: Александр Бортников, который не уходит на давно заслуженный отдых,фотография отсюда

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