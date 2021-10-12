 

“Я уже не выносила стычки”. Экс-участница “ВИА Гры” Котова рассказала, кто вынудил ее покинуть коллектив

12.10.2021, 12:26, Новости дня
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“Я уже не выносила стычки и все эти ситуации с Альбиной, я это все сказала нашему продюсеру [Константину Меладзе]”, – заявила Котова.

По словам артистки, Джанабаева приревновала ее к младшему брату продюсера, российскому певцу Валерию Меладзе, который в первые месяцы работы Котовой в этом коллективе предложил ей прийти к нему в номер.

Котова сообщила, что Константин Меладзе в ответ на заявление о конфликтах с Джанабаевой предложил “пойти другой другой”.

“Мы договорились, что я буду в сольном творчестве. И первые месяцы Константин и продюсерская команда меня даже поддерживали. Всегда лучше и приятнее работать в здоровом коллективе”, – отметила Котова.

ВИДЕОВидео: POPCAKE / YouTube
Контекст:

Группа “ВИА Гра” была создана в 2000 году в Киеве. За 21 год существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

Котова выступала в “ВИА Гре” с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.По словам Котовой, с Багаудиновой у нее были хорошие отношения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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