 

Чтобы предотвратить локдаун в Киеве, жителям нужно вакцинироваться от COVID-19 – замглавы КГГА

12.10.2021, 12:26, Новости дня
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Она отметила, что большинство болеющих COVID-19 сейчас не вакцинированы.

“Статистика пока неутешительна: в столице ежедневно увеличивается количество больных и госпитализированных – по состоянию на сегодня заполненность коек в больницах, определенных для приема больных COVID-19 составляет 44,6%. Чтобы предупредить возможный локдаун, должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет”, – заявила Старостенко.

Замглавы КГГА сообщила, что в городе хватает ресурсов для проведения массовой вакцинации. Она призвала всех прививаться.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью “Голосу америки”, которое вышло 11 октября, заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Министерстве здравоохранения.

В Киеве по состоянию на 12 октября подтвердили 240,9 тыс. случаев коронавируса, умерло 5576 пациентов. Минимум одну дозу вакцины в столице получило 936,1 млн человек. Эпидемическая ситуация в городе соответствует “желтому” уровню эпидемической опасности.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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