Чтобы предотвратить локдаун в Киеве, жителям нужно вакцинироваться от COVID-19 – замглавы КГГА

Она отметила, что большинство болеющих COVID-19 сейчас не вакцинированы.

“Статистика пока неутешительна: в столице ежедневно увеличивается количество больных и госпитализированных – по состоянию на сегодня заполненность коек в больницах, определенных для приема больных COVID-19 составляет 44,6%. Чтобы предупредить возможный локдаун, должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет”, – заявила Старостенко.

Замглавы КГГА сообщила, что в городе хватает ресурсов для проведения массовой вакцинации. Она призвала всех прививаться.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью “Голосу америки”, которое вышло 11 октября, заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Министерстве здравоохранения.

В Киеве по состоянию на 12 октября подтвердили 240,9 тыс. случаев коронавируса, умерло 5576 пациентов. Минимум одну дозу вакцины в столице получило 936,1 млн человек. Эпидемическая ситуация в городе соответствует “желтому” уровню эпидемической опасности.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—