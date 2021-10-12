 

Кашель, ежедневные тесты на ковид и слухи об отставке: что происходит со здоровьем Путина

12.10.2021, 11:56, Разное
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Здоровье президента РФ Владимира Путина становится поводом для обсуждения уже несколько лет. В последний раз вопрос о самочувствии президента подняли после вчерашнего совещания по вопросам развития аграрно-промышленного комплекса, на котором глава государства закашлялся.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, которую обеспокоили покашливания президента, задала ему вопрос о здоровье на совещании с членами Совбеза. Однако Владимир Владимирович объяснил, что его легкий кашель вызван активностями на улице в прохладную погоду и заверил, что беспокоиться не о чем. Также президент рассказал, что сдает тесты на коронавирус и другие инфекции практически каждый день, и пожелал своим коллегам здоровья.

В середине сентября стало известно, что Путин ушел на двухнедельную самоизоляцию, так как в его окружении участились случаи заболевания ковидом. Несмотря на то, что президент, по словам Пескова, чувствовал себя хорошо, а его тест оказался отрицательным, он продолжил общаться с коллегами дистанционно.

Год назад здоровье Владимира Владимировича обсуждали еще более активно из-за сообщений в зарубежной прессе. В ноябре прошлого года в The Sun и Daily Mail появилась информация о том, что президент РФ планирует покинуть пост в январе 2021 года из-за якобы развивающегося синдрома Паркинсона. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал информацию чушью, заявив, что у главы государства отменное здоровье и уходить он не собирается.

Несмотря на все слухи вокруг здоровья Владимира Владимировича, президент продолжает вести активный образ жизни и заниматься спортом. Путин любит проводить время на природе и играть в хоккей, который считается весьма травмоопасным спортом.



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