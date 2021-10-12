 

Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке

12.10.2021, 11:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБольница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации, сообщил главврача больницы Денис Проценко.

«Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях – большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», – цитирует РИА Новости Проценко.

По его словам, слишком мало людей вакцинировалось, но нужно продолжать жить, и единственный выход – ранняя диагностика заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений.

«Считаю, что правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путём – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в лёгкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека», – сообщил Проценко.

Он подчеркнул, что раннее выявление поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь и позволит сберечь сотни жизней.

«Но повторюсь. Единственный путь подготовить свой организм ко встрече с вирусом – это вакцинация. Можете сомневаться на этот счет. Но «красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление», – заключил врач.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 28190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.



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