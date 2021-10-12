 

Стреляющую крапивными пулями уфимскую «целительницу» решили проверить

12.10.2021, 11:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПолиция в Башкирии начала проверку целительницы в Уфе, которая лечит больных коронавирусом с помощью выстрелов крапивными пулями, сообщили в региональном УМВД.

«Информация проверяется», – сообщили в ведомстве РИА «Новости», комментируя сообщение о целительнице.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал ролик про уфимскую целительницу, которая якобы «лечит» коронавирусных больных, стреляя в обернутые полотенцем головы крапивными пулями, и обжигая огнем.



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