Стреляющую крапивными пулями уфимскую «целительницу» решили проверить

Полиция в Башкирии начала проверку целительницы в Уфе, которая лечит больных коронавирусом с помощью выстрелов крапивными пулями, сообщили в региональном УМВД.

«Информация проверяется», – сообщили в ведомстве РИА «Новости», комментируя сообщение о целительнице.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал ролик про уфимскую целительницу, которая якобы «лечит» коронавирусных больных, стреляя в обернутые полотенцем головы крапивными пулями, и обжигая огнем.