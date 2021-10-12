Диетолог Мойсенко объяснила влияние магния на организм человека осенью

Врач-диетолог Римма Мойсенко в рамках интервью пояснила о влиянии магния на организм человека. Она поделилась информацией о том, как процесс осуществляется осенью.

Магний поддерживает иммунитет, который в осенний период всегда ослабевает. При участии данного элемента в организме протекают сотни реакций. Данное вещество необходимо для нормального функционирования щитовидной железы, ведь именно она ответственна за иммунный ответ. Дефицит магния может привести к появлению отеков, набору массы тела.

Мойсенко отметила, что летом присутствовали высокие температуры воздуха. Когда человек потеет, выводится много магния. В результате эти потери провоцируют снижение иммунитета, а осенью наступает период сезонных болезней. Магний всегда находится в дефиците у людей, которые страдают повышенной нервозностью и неуравновешенностью. Определить уровень этого элемента можно посредством анализа крови.

Нехватка магния является особенно критичной осенью, когда люди часто болеют ОРВИ. Повысить содержание элемента поможет английская магниевая соль, специальные ванны и прием добавок и соответствующая диета, пишет портал «Политэксперт».