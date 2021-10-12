 

Диетолог Мойсенко объяснила влияние магния на организм человека осенью

12.10.2021, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-диетолог Римма Мойсенко в рамках интервью пояснила о влиянии магния на организм человека. Она поделилась информацией о том, как процесс осуществляется осенью.
Магний поддерживает иммунитет, который в осенний период всегда ослабевает. При участии данного элемента в организме протекают сотни реакций. Данное вещество необходимо для нормального функционирования щитовидной железы, ведь именно она ответственна за иммунный ответ. Дефицит магния может привести к появлению отеков, набору массы тела.

Мойсенко отметила, что летом присутствовали высокие температуры воздуха. Когда человек потеет, выводится много магния. В результате эти потери провоцируют снижение иммунитета, а осенью наступает период сезонных болезней. Магний всегда находится в дефиците у людей, которые страдают повышенной нервозностью и неуравновешенностью. Определить уровень этого элемента можно посредством анализа крови.

Нехватка магния является особенно критичной осенью, когда люди часто болеют ОРВИ. Повысить содержание элемента поможет английская магниевая соль, специальные ванны и прием добавок и соответствующая диета, пишет портал «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Мнение: Выставка Фалька открылась под замком и, притаившись, ждет посетителей в январе

14.05 / Модные вещи и тренды, которые надо адаптировать под повседневную жизнь женщинам в возрасте 55+

14.06 / Цвета окрашивания волос для блондинок, которые будут модными летом 2021

04.12 / Мнение: Потери Азербайджана в Карабахской войне

07.08 / Цена Белоруссии: или мы окружаем Украину, или Украина окружает нас

02.06 / Бархатцы — красивый защитник огорода от вредителей: как и где их нужно садить

03.11 / «Говорит сам: медленно и несколько затянуто»: Азиза рассказала о самочувствии Бориса Моисеева

05.10 / Министр финансов России Силуанов ушел на самоизоляцию

25.06 / Ковид победит? Все, что мы знаем об индийском варианте дельта сегодня

26.09 / Мнение: Итоги эксперимента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика