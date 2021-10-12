 

Иммунолог Болибок посоветовал при COVID-19 пить чай с имбирем

12.10.2021, 11:50, Разное
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Врач-иммунолог Владимир Болибок в рамках интервью пояснил о полезных напитках при COVID-19. Он заявил, что необходимо употреблять чай с имбирем и масалу. Также тяжелой формы коронавируса поможет избежать тмин.
Вышеназванные продукты, попадая в организм, активизируют лейкоциты в крови. В результате происходит выработка интерферонов и COVID-19 переносится заметно легче. По словам Болибока, можно жевать свежий имбирь или же добавить его в чай. Напиток рекомендуется пить горячим. Также допускается употребление чая масала и теплого бульона.

Специя разогревают слизистую, повышается скорость местного иммунного ответа при попадании белков инфекции в клетки человека. Поражение здоровых организмов происходит очень быстро. Иногда хватает одной капли аэрозоли кашля человека с коронавирусом. На то, чтобы внедрится в клетки, потребуются секунды. В связи с этим важно постоянно поддерживать выработку интерферонов. Последние представляют собой высокомолекулярные белки, которые продуцируются лейкоцитами, пишет портал «Политэксперт».



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