 

Das Erste – у Австрии новый канцлер, но предыдущий не собирается уходить с политической арены

12.10.2021, 11:42, Новости дня
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Новый канцлер Австрии Александер Шелленберг, занимавший ранее пост главы МИД, принёс присягу, пишет Das Erste. Его предшественник Себастьян Курц был вынужден уйти из-за коррупционного скандала, однако карьера политика на этом не закончена. По мнению ряда экспертов, Курц не покинет политической арены и станет «теневым канцлером».


Reuters

Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии, пишет Das Erste. Раннее Шелленберг занимал должность министра иностранных дел: на посту канцлера он сменит Себастьяна Курца, который уходит из-за обвинений в коррупции.

К присяге нового канцлера привёл президент Австрии Александр Ван дер Беллен, пишет издание. «Мы все ожидаем, что правительство сейчас вернётся к работе и совместно достигнет прогресса. Одних слов недостаточно для восстановления доверия. Нужна трудная, направленная работа с настоящими результатами», — приводит Das Erste слова Ван дер Беллена.

Издание отмечает, что Шалленберг и его предшественник Курц много лет работали вместе. Когда Курц ещё возглавлял австрийский МИД, Шалленберг был его советником. В 2019 году Шалленберг сам стал министром иностранных дел в правительстве Курца.

Коррупционные расследования против Курца стали причиной правительственного кризиса в Австрии, пишет Das Erste. Партия зелёных потребовала отставки канцлера, угрожая в противном случае выйти из правящей коалиции. В обвинениях против Курца, помимо прочего, утверждается, что карьерный взлёт политика был обеспечен в том числе за счёт денег от налогов и сфальсифицированных результатов опросов.

Сам Себастьян Курц отрицает все обвинения в свой адрес, отмечает издание. Он остаётся лидером Австрийской народной партии: по мнению ряда экспертов, теперь Курц будет «теневым канцлером» и не уйдёт с политической арены. 



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