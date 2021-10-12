Нездоровый кишечник – Личное мнение

Меня часто обвиняют в том, что я говорю людям правду. Вижу жирную задницу? Говорю — жирная. А если лицо противное, перекошенное и недовольное? Тут варианта два — или нездоров кишечник, или вообще весь пищеварительный тракт.

Не спорьте, вспомните случаи, когда у вас болел живот. Общая интоксикация организма, что совершенно естественно, делает вас злыми, склочными, недовольными всеми вокруг.



Фото: Соцсети

Поругались с друзьями? Не дали мужу? Не приласкали детей? Нет, это не потому, что вы сами по себе плохие люди, а потому что с организмом неладное.

Вы представляете себе, как устроен процесс пищеварения? Еда, попадая в желудок, перерабатывается и выводится через кишечник.

Беда в том, что большинство продуктов, которые мы едим, приносят больше вреда, чем пользы. Нет, питательные вещества всасываются, конечно, но на этом — всё. Остатки не переваренной еды попадают в кишечник и там остаются.

Лежат. Гниют. Всасываются. Отравляют организм. Вы понимаете, что именно всасывается в кишечнике? Да, оно. Оно самое.

Мы, люди, хоть и очень духовные, всё равно на 99% зависим от физиологии. Ты то, что ты ешь.

Я ем много зелени, клетчатки, питание моё сбалансировано до калории, а потому мой кишечник здоров. И человек я хороший именно поэтому — легко быть доброй, когда ничего не отравляет мой организм.

А вот посмотришь на окружающих пуб-личностей, так лица перекошены злобой. На ровном месте ругаются, обижаются, плетут козни. Не осуждаю. Отношусь с пониманием. Ты поди, выпей столько да сожри то, что они едят — любого скрючит.

Да и домашнее питание простых людей, надо признать, не лучше. Переедаете. КБЖУ даже близко не к норме. Клетчатки в рационе нет. Кусок переработанного мяса и углеводы из булки — как вы при таком питании можете быть добрыми?

Да никак. И я вам больше скажу: живёте вы мало. Критически мало. И виновато в этом ваше питание.

Вместо того, чтобы строчить злые комментарии в Инстаграме, попробуйте новый формат питания.

Хватит шляться по супермаркетам, набирая в корзину пищевую переработку, которая травит вас, а потом стоять у плиты, чтобы приготовить отраву. Мой любимый Grow Food предлагает вам попробовать жить иначе.

В Grow Food появилась возможность заказать питание всего на 2 дня, чтобы просто понять, как это здорово — питаться правильно, не готовить, иметь нормальный вес здорового человека и не травить свой организм.

Не могли решиться? Вот вам такая возможность попробовать. Не знаю, сколько продлится эта акция, но пока есть возможность — воспользуйтесь ей.

Что интересно, на сайте Grow Food появился конструктор меню по Индексу массы тела — ты вводишь свои параметры, а там показывается, какая линейка подойдёт конкретно тебе. В зависимости от твоих параметров, целей, скорости похудения.

Да, вот такой конструктор меню — настроить питание под себя, такого больше нет ни у кого.

Про бесплатную доставку и говорить нечего — это очень удобно и экономит не только деньги, но и время, которое лучше можно потратить на тренировку или прогулку. Но я больше всего ценю разнообразие — у Grow Food нет ни одного повторяющегося блюда за 4 недели. Это вам не домашние макароны через день и так — всю жизнь.

К чему это я? Сейчас хороший момент, чтобы попробовать Grow Food. Закажите питание на 2 дня, всего за 990 рублей. Попробуйте, а потом и оцените, как это здорово.

Сначала оцените удобство, а потом и здоровье с настроением подтянутся, когда ваше питание станет полезным и правильным.

Как вы оцениваете своё среднее настроение в жизни? Унылы? Веселы или счастливы? Что, по-вашему, влияет на вас в лучшую сторону? Есть рецепты, чтобы не унывать?

—