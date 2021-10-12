 

Джамала рассказала, что изменилось в ее жизни после скандального расставания с продюсером

12.10.2021, 11:32, Новости дня
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“Похудела и расцвела. Вот что уход от продюсера делает с людьми”, – прочитала комментарий Джамала.

“Это класс, это жизнь. Просто все расцвело и ожило, я бы так сказала”, – заявила певица, реагируя на сообщение.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

30 августа 2021 года украинские СМИ обратили внимание на то, что с официального YouTube-канала Джамалы исчезли аудио- и видеоработы, которые она презентовала за последние три года. В тот же день на Instagram-странице портала о музыке Muzvar без ссылки на источник появилось заявление о том, что к исчезновению роликов причастен Тарнопольский. Ранее ни он, ни певица эту информацию не комментировали.

1 сентября Джамала заявила, что рассталась с Тарнопольским три месяца назад, полностью сменив менеджмент. “Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но с командой работаю над их восстановлением”, – написала она.

2 сентября ситуацию прокомментировал и сам Тарнопольский, обвинив певицу в шантаже.

“Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере – это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались”, – заявил Тарнопольский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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